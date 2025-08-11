„Horizon-Klon“ Light of Motiram zieht offenbar erste Konsequenzen aus der Sony-Klage

Im Juli reichte Sony bei einem kalifornischen Bundesgericht Klage gegen Tencent und dessen Tochtergesellschaft Polaris Quest wegen des kommenden Open-World-Spiels Light of Motiram ein – wir berichteten.

Sony warf Tencent vor, einen Klon der Horizon-Reihe geschaffen zu haben, und erklärte, Gameplay-Elemente und Charakterdesigns von Horizon seien für Light of Motiram kopiert worden. Einer der Schwerpunkte von Sonys Klage wegen Urheberrechtsverletzung gegen Tencent betraf die Protagonistin von Light of Motiram. Mit rotem Haar und einem Bogen bewaffnet erinnert sie unweigerlich an die Protagonistin von Horizon, Aloy.

Vor diesem Hintergrund brisant: Tencent trat 2024 bereits an Sony heran, um ein mobiles Spin-off mit Horizon-Lizenz vorzustellen. Ein Angebot, das Sony seinerzeit ablehnte. Während Sonys Klage gegen Tencent weiterhin besteht, nahmen Tencent und Polaris Quest als Reaktion darauf bereits Änderungen vor.

Steam-Seite „optimiert“

Wie etwa von TheGamePost berichtet, listet der Steam-Auftritt zum Spiel jetzt eine andere Beschreibung und neue Bilder, die scheinbar jegliche Bezüge zur Horizon-Reihe umgehen. Während in der ursprünglichen Beschreibung von Light of Motiram von „Mechanimals“ und „kolossalen Maschinen“ gesprochen wurde, die jenen aus der Horizon-Reihe ähnelten, ist nun von einem „unerbittlichen Land“ und „furchterregenden Bossen“ die Rede.

Außerdem wurden mehrere Bilder geändert, um jegliche Bezüge zum Aloy-Doppelgänger zu entfernen. Das Key-Artwork zeigt jetzt etwa mechanische Pinguine anstelle der vermeintlichen Protagonistin. Zudem wurde für Light of Motiram ein vorläufiges Veröffentlichungsfenster von Q4 2027 genannt.

Ebenfalls spannend: Zuvor präsentierte Gameplay-Eindrücke in Form von YouTube-Videos sind nicht länger verfügbar. Auch das dürfte eine Reaktion auf die Sony-Klage sein. Wie die Sache letztlich ausgeht? Wir werden berichten.

via GameRant, Bildmaterial: Light of Motiram, Tencent Games, Polaris Quest, Aurora Studio