Ohne Super Mario wohl kein Metal Gear: Hideo Kojima über einen seiner wichtigsten Anstöße

Trotz gleich sieben Nominierungen für Death Stranding 2: On the Beach ging Hideo Kojima bei den diesjährigen The Game Awards leer aus. Ein Drama? Wohl kaum. Stattdessen sorgte der Kultentwickler nun mit einer sehr persönlichen Aussage für Gesprächsstoff – und die dreht sich ausgerechnet um Super Mario.

Von Mario zu Metal Gear

In einem aktuellen Interview mit Wired erklärte Kojima offen, wie prägend Marios erstes großes Abenteuer für ihn war. Er erzählte, dass er während seiner College-Zeit sogar „die Schule geschwänzt“ habe, nur um Super Mario Bros. zu spielen. Vor allem eine Erkenntnis sei damals entscheidend gewesen: Videospiele könnten „eines Tages Filme übertreffen“– trotz der simplen Geschichte rund um Peach und Bowser.

Rückblickend bringt Kojima es selbst auf den Punkt: „Ich wäre wahrscheinlich nicht in dieser Branche tätig“, wenn es Mario nicht gegeben hätte. Keine besonders kleine Aussage, wenn man bedenkt, dass ohne Kojima vermutlich weder Metal Gear Solid noch Death Stranding existieren würden.

Weitere Einflüsse

Natürlich blieb es im Interview nicht nur bei Nintendo. Kojima nannte auch zahlreiche Filmregisseure als prägende Einflüsse, darunter Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock und John Carpenter. Sein Lieblingsfilm sei „2001: A Space Odyssey“, den er als „der perfekte Film“ und als perfekte Mischung aus „wissenschaftlich und philosophisch“ bezeichnete.

Er nannte auch noch einige Filme, die sich seiner Meinung nach wunderbar für eine Umsetzung als Videospiel eignen würden – etwa Predator: Badlands oder Last Samurai Standing, die für ihn klare „Handlungen von Videospielen“ hätten.

Viele Fans warten jetzt auf das neue große Horrorspiel von Kojima, „OD”. Nach dem tragischen Tod von Udo Kier könnte sich die Veröffentlichung jedoch noch weiter verzögern. Unterdessen teilte Kojima mit, dass selbst er nicht genau wisse, ob das neue Horrorspiel überhaupt funktioniere. Mehr dazu in diesem Artikel.

Gab es auch für eine Reihe oder ein Spiel, die bzw. das euch dazu bewegt hat, Spiele zu spielen oder eventuell sogar in welcher Form auch immer in der Branche Fuß zu fassen?

via GameRant, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions