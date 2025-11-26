Er sollte Teil von Kojimas OD werden: Schauspieler Udo Kier im Alter von 81 Jahren gestorben

Der deutsche Schauspieler Udo Kier (OD, Bacurau, Blade) ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Die Nachricht von seinem Tod wurde von seinem Partner, dem Künstler Delbert McBride, bekannt gegeben.

Neben seinen Filmrollen wirkte Kier auch in mehreren Videospielen mit, unter anderem als Yuri in der „Command & Conquer: Red Alert“-Reihe. Der Schauspieler sollte außerdem in Hideo Kojimas Xbox-Horrorspiel OD mitspielen. Kojima zeigt sich in den sozialen Medien betroffen.

„Es ging alles viel zu schnell“, so Kojima auf Twitter. „Wegen des Streiks konnten wir die Dreharbeiten zu ‚OD‘ lange Zeit nicht durchführen und mussten sie auf nächstes Jahr verschieben. Auch während dieser Zeit tauschten Udo und ich regelmäßig E-Mails aus. Wir blieben in engem Kontakt.“

Und weiter: „Als wir uns Ende September in Mailand trafen, erzählte er mir, wie sehr er sich darauf freute, dass die Dreharbeiten nächstes Jahr wieder aufgenommen werden könnten. Auch da war er voller Energie und brachte mich mit seinen typischen Sprüchen immer wieder zum Lachen.“

Kojima erklärt betroffen: „Ich kann es immer noch nicht fassen. Udo war nicht einfach nur ein Schauspieler. Er war eine wahre Ikone seiner Zeit. Wir haben eine große Ikone verloren. Es wird nie wieder jemanden wie ihn geben. Ruhe in Frieden, Udo. Ich werde dich nie vergessen.“

via Eurogamer, Bildmaterial: OD, Kojima Productions