Sony ist nochmal auf Einkaufstour und schnappt sich eine 75 Jahre alte Marke

Kürzlich hat sich Nintendo die Bandai Namco Studios Singapore unter den Nagel gerissen und kurz vor Weihnachten ist auch Sony nochmal in Einkaufslaune. Für 457 Millionen US-Dollar hat man sich die Mehrheit an Peanuts Holdings LLC geschnappt, was auf den ersten Blick einige Sony-Fans vermutlich irritiert zurücklässt.

Die Peanuts? Die mit Charlie Brown und Snoopy? Ja, genau die. Sony hielt bereits 38 Prozent an Peanuts Holdings LLC und hat seine Anteile durch den Kauf von 41 weiteren Prozenten des kanadischen Medienunternehmens WildBrain gesteigert. Vorbehaltlich des Abschlusses und den behördlichen Genehmigungen hält Sony jetzt die Mehrheit.

Die restlichen gut 20 Prozent hält die Familie von Charles M. Schulz, der die Peanuts 1950 aus der Taufe hob. Der Comiczeichner verlangte, dass die Serie nach seinem Tod nicht fortgesetzt wird. Doch seitdem gab es trotzdem neue Comics. Die Peanuts Holdings LLC übernimmt seitdem das Management rund um die Marke – die jetzt bald Sony gehört, wie Variety zuerst berichtete.

Sony Pictures Entertainment soll in Zusammenarbeit mit Sony Music Entertainment (Japan) fortan die Leitung der Peanuts Holdings LLC übernehmen. Shunsuke Muramatsu, Präsident und CEO der SMEJ-Gruppe, zeigt sich „begeistert, den Wert der Marke ‚Peanuts‘ durch die Nutzung des umfangreichen globalen Netzwerks und des kollektiven Fachwissens der Sony-Gruppe weiter steigern zu können.“

Und warum die Peanuts? Snoopy und Charlie Brown sind speziell in Japan extrem beliebt und teilweise sogar populärer als Disney-Charaktere. In Japan gibt es ein Snoopy-Museum, ein Themencafé und sogar ein Snoopy-Hotel. Mit Snoopy will Sony sein Unterhaltungsgeschäft weiter ausbauen.

via TheGamer, Bildmaterial: Sony