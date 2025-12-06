Neue Hinweise deuten auf ein postapokalyptisches Kanto in Pokémon Pokopia hin

Pokémon Pokopia wirkt auf den ersten Blick wie ein reines Wohlfühlgame: ein gemütliches Aufbauspiel im Stil von Animal Crossing, in dem wir als Ditto ein kleines Pokémon-Paradies aufbauen. Doch je mehr Material rund um das Spiel auftaucht, desto deutlicher zeichnet sich ein völlig anderes Bild ab.

Erst der kürzlich veröffentlichte Gameplay-Trailer deutete erneut an, dass Menschen seit langer Zeit verschwunden sind. Jetzt liefern neue Leaks weitere Gründe zur Spekulation.

Leak vergleicht Pokopia-Karte mit Kanto

Laut einem neu aufgetauchten Lea k bei Centro Leaks, über den Kotaku berichtet, scheint die Welt von Pokopia tatsächlich stark an die Regionen von Kanto angelehnt zu sein – nur in einem völlig heruntergekommenen Zustand. Der Vergleich zwischen der geleakten Pokopia-Karte und Kanto zeigt mehrere inhaltliche Überschneidungen.

So soll etwa der Bereich, der Fuchsania City entspricht, ein „ausgetrocknetes und unfruchtbares Ackerland“ sein, während das Gebiet rund um Orania City einen „ständig verregneten Hafen“ beschreibt. Besonders auffällig ist jedoch die Zone, die Saffronia City ähnelt: „Eine Reihe von Gebäuden, die mit Pflanzen bewachsen sind“ – also komplett überwucherte Ruinen.

Die angeblichen DLC-Bereiche zeichnen sogar ein noch finsteres Bild: eine überflutete Stadt mit versteckten Schätzen und ein „verfallener Turm, der bis zum Himmel reicht“. Zusammen mit der Tatsache, dass im Trailer keine Menschen zu sehen sind und Pokémon die Welt scheinbar allein bewohnen, ergibt das ein ziemlich eindeutiges Gesamtbild: Irgendetwas ist in Kanto gründlich schiefgelaufen.

Wie viel davon am Ende stimmt, bleibt abzuwarten

Natürlich gilt: Die Leaks sind unbestätigt. Der offizielle Trailer verschweigt all diese düsteren Elemente und setzt weiterhin auf eine fröhliche, bunte Atmosphäre. Aber genau dieser Kontrast macht die Theorie so spannend.

Vielleicht wartet Pokopia am Ende wirklich mit kleinen Lore-Fetzen und Erklärungen auf, die uns verraten, was mit der Welt passiert ist. In einem vorherigen Artikel sind wir bereits auf einige weitere Theorien eingegangen, über die bereits heftig diskutiert wird.

Im März 2026, wenn Pokémon Pokopia exklusiv auf der Nintendo Switch 2 erscheint, sollten wir endlich mehr wissen. Was ist eure Meinung zu den neuesten „Leaks”? Ist da was dran, oder wird die Sache größer gemacht, als sie eigentlich ist?

via The Gamer, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo