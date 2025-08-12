Pokémon-LEGO: Erste Gerüchte zu den kommenden Sets schüren den Hype wieder

Ganz offiziell vorgestellt ist noch nichts, aber jetzt gibt es die ersten handfesten Hinweise zu LEGO Pokémon fürs kommende Jahr. Laut YouTuber jedijacpenguin, den gut sortierte LEGO-Websites wie Stonewars offenbar als vertrauenswürdig einschätzen, sollen Anfang 2026 zwei Sets der Kategorie „18+“ erscheinen. Es wären die ersten offiziellen Pokémon-Sets des dänischen Spielzeugherstellers.

Preise geben erste Hinweise

Das kleinere Set (72151) soll bei 59,99 US-Dollar liegen, während 72152 mit 199,99 US-Dollar deutlich größer ausfallen dürfte. Ob wir hier Display-Modelle, Dioramen oder doch etwas ganz anderes sehen werden, ist noch völlig offen, wie auch Stonewars spekuliert. Beide Sets sollen aber vorwiegend an Erwachsene gerichtet sein und weniger als Spielsets für jüngere Kinder konzipiert.

Pikachu (fast) sicher

LEGO selbst hat schon bestätigt, dass „einige Lieblings-Pokémon“ dabei sein werden – und im Teaser-Video war ein Pikachu angedeutet. Die Chancen, dass der gelbe Elektro-Nager direkt zum Start dabei ist, stehen also nicht schlecht.

In der Vergangenheit gab es zwar schon einige Kooperationen zwischen Pokémon und alternativen Klemmbausteinherstellern wie etwa MEGA Construx, doch viele Fans warten seit Jahren auf eine „richtige“ Zusammenarbeit mit LEGO. Entsprechend groß sind jetzt die Erwartungen – und die Hoffnung, dass diese Sets dem Hype auch gerecht werden.

LEGO und The Pokémon Company hatten ihre mehrjährige Kooperation bereits im März angekündigt, seitdem war es aber ruhig. Damals hatten wir bereits darüber berichtet. Spätestens mit den ersten Bildern dürfte die Fantasie vieler Fans (und Sammler) durch die Decke gehen. Bis dahin bleibt nur Rätseln und Warten.

Wenn ihr bis dahin nicht warten könnt, lohnt sich ein Blick auf andere Highlights aus Billund: LEGO hat kürzlich die One-Piece-Themenwelt eröffnet und in Kürze erscheint der LEGO Game Boy. Da gibt’s also genug zum Bauen, bis die ersten Pokémon-Sets ins Regal kommen.

Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es neue Informationen oder erste Bilder gibt. Habt ihr vor, euch die neuen Sets zuzulegen, oder wartet ihr auf die ersten Bilder? Diskutiert mit uns im Forum!

via Stonewars, Bildmaterial: LEGO, The Pokémon Company