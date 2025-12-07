Ex-Sony-Chef Shuhei Yoshida erklärt, warum Japans Entwickler nicht wie miHoYo arbeiten können

Der frühere Sony-Präsident Shuhei Yoshida hat in einem neuen Interview interessante Einblicke zur aktuellen Lage der Spieleentwicklung in China und Japan geteilt. Gegenüber 4Gamer und übersetzt von Automaton erklärte er, dass die Geschwindigkeit, mit der chinesische Studios arbeiten – allen voran miHoYo –, für japanische Entwickler kaum erreichbar sei.

Laut Yoshida sei „die Entwicklungsgeschwindigkeit in China erstaunlich“, außerdem seien Studios dort „auch schnell darin, Personal auszutauschen, und die gesamte Spieleentwicklung verläuft schnell“. Genau hier sieht er den großen Unterschied.

„Es wäre schwierig für japanische Entwickler“

Besonders deutlich wurde Yoshida, als es um miHoYo ging: „Als ich mit Vertretern von miHoYo sprach, diskutierten wir darüber, wie schwierig es für japanische Entwickler wäre, Spiele auf die gleiche Weise wie miHoYo zu entwickeln. Ganz zu schweigen von den rechtlichen Problemen, die damit einhergehen würden.“ Damit meint Yoshida nicht nur strukturelle Unterschiede, sondern auch rechtliche Rahmenbedingungen, die in Japan strenger sind – etwa Arbeitszeitregelungen und Anstellungsmodelle.

Er führt weiter aus: „Ein Grund dafür, dass Spiele in China so stark sind, ist, dass sie in einem Umfeld entwickelt werden, in dem eine große Anzahl von Mitarbeitern eingestellt werden kann, die lange Arbeitszeiten leisten können.“ Japanische Studios könnten das schlicht nicht „replizieren“. Trotzdem schließt Yoshida nicht aus, dass sich die Landschaft in Zukunft ändern könnte. „Natürlich weiß man nie, was in naher Zukunft passieren könnte.“

Sein Fazit für den Moment ist jedoch eindeutig: Chinas Entwicklungstempo basiert auf Bedingungen, die in Japan und auch in anderen Teilen der Welt so nicht existieren – und vielleicht auch nicht existieren sollten.

via Eurogamer, Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo