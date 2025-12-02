Kein Geld, keine Zeit: „Monkey Island“-Schöpfer zieht seinem 2D-Zelda-like den Stecker

Manchmal soll es einfach nicht sein – besonders dann, wenn man merkt, dass ein Projekt größer, teurer und komplexer wird, als man selbst stemmen kann. Genau das ist jetzt Ron Gilbert passiert. Der „Monkey Island“-Schöpfer hat sein schon länger angedeutetes 2D-Pixel-RPG offiziell auf Eis gelegt. In einem Interview erklärte er, warum er die Reißleine ziehen musste.

Das Projekt wurde ursprünglich beschrieben als „classic Zelda meets Diablo meets Thimbleweed Park“, inklusive kleiner Stadt mit Bäckerei und Waffenladen – „alles, was [sie] brauchen, bevor sie sich auf einen Tag voller Abenteuer begeben“. Doch aus diesem Abenteuer wird nichts mehr: Gilbert sagt, er arbeite nicht länger daran, weil die Finanzierung schlichtweg nicht zustande kam.

„Ich hatte einfach weder das Geld noch die Zeit …“

Gegenüber ArsTechnica wird Gilbert sehr deutlich: „Ich hatte einfach weder das Geld noch die Zeit, um ein so großes Open-World-Spiel zu entwickeln.“ Ein solches Projekt könne man entweder zehn Jahre lang als reines Herzblut-Vorhaben entwickeln – oder man braucht viel Personal und ein entsprechendes Budget.

Doch genau dieses Budget war nicht aufzutreiben. „Die Angebote der Publisher waren einfach nur schrecklich.“ Laut Gilbert sei ein 2D-Pixel-Zelda heutzutage schlicht kein „Kassenschlager“, das Publisher als mögliche 100-Millionen-Dollar-Geldmaschine betrachten würden. Die Angebote, die er bekam, ergaben für ihn „absolut keinen Sinn“.

Kickstarter? „Im Grunde genommen tot“

Eine Alternative wie Crowdfunding falle ebenfalls weg: „Kickstarter ist heutzutage als Finanzierungsquelle für Spiele praktisch tot.“ Dazu käme die generelle Entwicklung der Branche. Gilbert kritisiert die großen Firmen als „sehr analyseorientiert“ – Spiele würden zunehmend nach Formeln geplant, wodurch am Ende „eine ganze Reihe von Spielen, die genau wie die Spiele vom letzten Jahr aussehen“ entstünden. Der Kontrast zu früher sei enorm: „Als wir angefangen haben … haben wir viel mehr experimentiert.“

Ganz umsonst war die Arbeit aber nicht. Einige Artworks des eingestellten RPGs sind nun in Gilberts neuem Titel Death by Scrolling gelandet – einem „rogue-like vertically scrolling RPG“, in dem man nach oben flüchtet, Items sammelt und dem Sensenmann entkommt, um dem Fegefeuer zu entrinnen. In diesem Artikel haben wir für euch schon erste Eindrücke vom Spiel gesammelt. Wie sieht es bei euch aus? Teilt ihr Gilberts Meinung zur aktuellen Entwicklung oder seht ihr das anders?

via Eurogamer, Bildmaterial: Game Name TBD, Terrible Toybox