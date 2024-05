Zelda meets Diablo meets Thimbleweed Park: Ron Gilbert arbeitet an einem neuen Spiel

Ron Gilbert kennt die Videospielwelt vor allem als Schöpfer von Monkey Island. Die Grafik-Adventure-Reihe besticht durch charmante Charaktere, witzige Dialoge und viele Rätsel. Nun arbeitet der kreative Kopf an einem weiteren Spiel, welches er selbst als „Classic Zelda trifft auf Diablo trifft auf Thimbleweed Park“ beschreibt.

Bislang ist noch nicht viel über das Spiel bekannt, da es sich noch in der frühen Entwicklungsphase befindet. Wer über die Entwicklung auf dem Laufenden bleiben möchte, kann Gilberts Mastodon-Account folgen. Dort postet er von Zeit zu Zeit Bilder und kleine Details zum kommenden Spiel, welches noch als #RPGTBD betitelt wird.

In mehreren Posts erklärte Gilbert, dass er mit der Arbeit an seinem neuesten Projekt begonnen habe. Damals schrieb er ebenfalls, dass er einen Künstler engagiert habe und in der Endphase sei, einen Quest-Designer zu engagieren. In einem weiteren Update teilte Gilbert kurz darauf ein weiteres Bild aus dem Spiel und gab bekannt, dass das Startgebiet in Arbeit sei und auch die Oberwelt bald fertiggestellt werde.

Die allgemeine Fertigstellung des Spiels scheint gut voranzugehen. Auf Mastodon schreibt Gilbert in einem aktuellen Post: „Ich freue mich bekannt geben zu können, dass Elissa Black dem Terrible Toybox Team als Questdesignerin für #RPGTBD beigetreten ist. Das erhöht die Chance um 37 %, dass ich das Spiel beenden werde, bevor ich gelangweilt und desillusioniert bin.“

Auf der offiziellen Website des Entwicklerstudios Terrible Toybox schreibt Gilbert, dass das Spiel Ende 2024 erscheinen soll. Es könnte aber auch Anfang 2025 werden, schließlich handele es sich hier um Spieleentwicklung.

via Time Extension, The Gamer, Bildmaterial: Game Name TBD, Terrible Toybox