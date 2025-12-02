Square Enix startet neue Konzertreihe und so sieht der Tourplan bis 2027 aus

Musik und Square Enix, das gehört zusammen. Die Musik aus „Square Enix“-Spielen war eine der ersten, die durch Konzertsäle schallte. Jetzt hat der Publisher und Entwickler von Final Fantasy, Dragon Quest und Kingdom Hearts eine neue Konzertreihe angekündigt.

„The Music of Square Enix – Magic, Memories, and Melodies“ dürfte den Nagel auf den Kopf treffen, was den Titel angeht. Am 25. April 2026 wird die neue Reihe ihr Debüt in Tokyo feiern. Produziert von AWR Music Productions und Square Enix geht es unter der Leitung der Dirigenten Arnie und Eric Roth durch die Welten von Chrono Trigger, Legend of Mana, Octopath Traveler, NieR und natürlich auch Final Fantasy und Kingdom Hearts.

Schon im Mai 2026 geht es nach Amerika und im Juni 2026 schließlich auch nach Europa. London steht auf dem Plan, bevor es 2027 mit Paris und Lyon weitergeht. Ein deutscher Standort steht leider bisher nicht auf dem Tourplan. Wir hoffen auf das Kleingedruckte, wo es heißt: „Es können weitere Termine und Städte hinzukommen.“ Den gesamten Tourplan entnehmt ihr der offiziellen Website.

Die Konzertreihe „feiert die unvergesslichen Welten und legendären Soundtracks, die Generationen von Videospiel-Geschichten und -Abenteuern geprägt haben“ und „lädt […] das Publikum dazu ein, die Geschichten, Emotionen und Abenteuer noch einmal zu erleben“, heißt es.

Bildmaterial: Square Enix