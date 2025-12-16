Square Enix ruft die „VII“ als die magische Zahl des Jahres 2026 aus

Square Enix hat in den sozialen Medien die „VII“ zur „magischen Zahl des Jahres 2026“ ausgerufen. Aus diesem Anlass zeichnete Meister Tetsuya Nomura sogar ein brandneues Artwork, das Cloud und den Protagonisten aus Dragon Quest VII auf einem Chocobo reitend zeigt.

Anlass ist die nahende Veröffentlichung von Final Fantasy VII Remake Intergrade am 22. Januar 2026 für Nintendo Switch und Xbox sowie Dragon Quest VII Reimagined am 5. Februar 2026 weltweit. Fans nehmen das „Jahr der VII“ natürlich zum Anlass, an den dritten Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII zu erinnern.

Auf die konkrete Ankündigung des Spiels warten wir weiter, aber ziemlich viel spricht dafür, dass wir das Spiel 2026 kennenlernen. Vor allem, dass noch 365 Tage des Jahres 2026 vor uns liegen – und damit jede Menge Zeit und Gelegenheiten.

Neben den üblichen und erwartbaren Kommentaren scherzt ein Nutzer, er könne nicht warten, bis das Jahr der „IX“ kommt. Eine Anspielung auf die ausufernden Gerüchte rund um ein Final Fantasy IX Remake. Das schicke Artwork von Tetsuya Nomura seht ihr nachfolgend oder direkt bei Twitter.

Seit heute gibt es übrigens eine spielbare Demo zu Final Fantasy VII Remake Intergrade für Xbox und Nintendo Switch 2. Damit könnt ihr euch selbst überzeugen, wie gut das Spiel auf der neuen Nintendo-Konsole aussieht und läuft. Dafür gibt es dann auch einen Bonus in der Vollversion.

Das neue Artwork von Nomura:

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix