Festliche News: Großer Gratis-DLC zum neuen „Fantasy Life“ erscheint rund um Weihnachten

Fantasy Life i: Die Zeitdiebin zählt ohne Übertreibung zu den Überraschungserfolgen 2025. Fans und Kritik waren sich einig – und auch die Verkaufszahlen sprechen für sich. Seit der Veröffentlichung versorgt Level-5 das Spiel regelmäßig mit kostenlosen Updates, die nicht nur Fehler beheben, sondern auch komplett neuen Content in Spiel bringen. Das schon länger angekündigte große Update wurde nun konkret eingegrenzt: Es erscheint noch dieses Jahr rund um Weihnachten.

Das steckt drin

Mit dem kostenlosen DLC „The Sinister Broker Bazario’s Schemes“ verschlägt es uns nach Ginormosia – allerdings in einer Form, wie wir es bisher nicht kannten. Die Insel durchläuft eine mysteriöse, düsterere Verwandlung und im Zentrum davon steht Bazario, ein neuer Charakter mit einem mehr als fragwürdigen Lächeln. Laut Level-5 verbirgt sich dahinter „eine Menge Geheimnisse“.

SpielerInnen können sich auf neue Monster, ein geheimnisvolles Artefakt, frische Ausrüstung und sogar neue Reittiere freuen. Damit scheint das Update deutlich umfangreicher auszufallen als viele der bisherigen Content-Drops.

Weitere Details sollen in Kürze folgen – lange warten müssen wir also nicht mehr. Perfektes Timing, um die Feiertage auf der Insel zu verbringen. Fantasy Life i: Die Zeitdiebin ist für Nintendo Switch, Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series und PC erhältlich.

