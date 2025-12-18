Hoffnung für Physical-Fans: „Switch 2“-Cartidges soll es bald in kleineren Größen geben

Kaum ein Thema hat die ersten Monate der Switch 2 (zumindest für Sammler) so sehr dominiert wie das Drama um die Game-Key-Cards. Für viele Sammler ein echter Albtraum: Statt einer prall gefüllten Cartridge gibt’s buchstäblich seelenlose Plastik ohne Daten – lediglich der Downloadschlüssel ist gespeichert. Damit verbunden stets die bange Frage, ob die Server in ein paar Jahren überhaupt noch existieren.

Ein Problem, das vor allem durch die bisher dem Vernehmen nach sehr eingeschränkte Speicherpalette entstanden ist. Publishern bleibt die Wahl zwischen der ungeliebten Game-Key-Card oder direkt die teure (und dann oft auch unnötig großen) 64-GB-Variante – dazwischen gab es bisher nichts. Vielleicht ändert sich das nun.

Gerücht: Kleinere Switch-2-Cartridges bereits in Produktion

Laut mehreren Quellen scheinen neue, kleinere Speicherkapazitäten tatsächlich in Arbeit zu sein. Schon vor einiger Zeit gab es Hinweise, jetzt wird das Ganze konkreter. So schreibt Nintendeal: „Ich kann bestätigen, dass Switch 2 Spielkarten mit geringerer Kapazität derzeit produziert werden, aber aufgrund von Chipknappheit wird es noch einige Zeit dauern, bis sie flächendeckend verfügbar sind.“

Auch SoWhatAboutGame meldet sich auch dazu: „Anscheinend bietet Nintendo jetzt kleinere Game Cards für Nintendo Switch 2 an. Ich kenne keine weiteren Details, aber ich denke, das sind potenziell großartige Neuigkeiten für physische Medien auf Switch 2.“ Er will es von zwei Quellen verifiziert wissen.

Kleinere Module könnten es Studios ermöglichen, wieder mehr physische Veröffentlichungen anzubieten – die aktuell explodierenden Speicherpreise (vor allem bei RAM) könnten diese Hoffnung allerdings direkt wieder dämpfen. Selbst kleinere Karten sollen laut Leak nicht gerade günstig werden.

Noch ist alles Gerücht – Nintendo schweigt

Offiziell bestätigt ist derzeit nichts, Nintendo hat sich wie üblich nicht geäußert. Entsprechend bleibt Vorsicht angebracht. Was meint ihr: Sind kleinere Cartridges die Rettung für die Switch 2 Physicals – oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Bildmaterial: Nintendo