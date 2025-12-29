.hack-Macher wollen ihr 30. Jubiläum mit einem Anniversary-Game feiern

Die japanische Website Famistu hat ihre Interviews mit bekannten japanischen Entwicklern zum Jahresende veröffentlicht. In diesen kurzen Interviews sprechen die Schöpfer traditionell über ihre Ziele für das neue Jahr. Oft genug deuten sie dabei neue Projekte an.

Mit dabei war auch Hiroshi Matsuyama, langjähriger Präsident und CEO von CyberConnect2. Das japanische Studio hat sich in den letzten Jahren vor allem als Entwickler von Lizenzspielen für Bandai Namco und Sega hervorgetan. So gehen mehrere „Demon Slayer“-Spiele und diverse „Naruto Shippuden“-Games auf das Konto von CyberConnect2. Doch das Studio hatte in seiner Vergangenheit noch mehr zu bieten – und feiert 2026 seinen 30. Geburtstag.

„Dieses Jahr feiern wir unser 30-jähriges Firmenjubiläum. Wir planen eine Jubiläumsfeier am 16. Februar 2026. Die Feier richtet sich zwar an Fachleute aus der Branche, aber wir werden dort auch den ‚CyberConnect2 30th Anniversary Title‘ vorstellen. Ich bin mir sicher, dass Fans auf der ganzen Welt sich darüber freuen werden“, so Matsuyama.

Die durchaus begründete Hoffnung darf sein, dass es sich bei diesem Anniversary-Titel um ein Spiel handelt, das tiefer mit der CyberConnect2-Geschichte verwurzelt ist und nicht „nur“ ein Lizenzspiel. Auf ein Revival der .hack-Reihe zu hoffen, wäre sicherlich zu viel des Guten.

Aber CyberConnect2 stand einst auch für Tail Concerto und das spirituelle Sequel Solatorobo: Red the Hunter. In den letzten Jahren machte CyberConnect2 außerdem mit der selbst erschaffenen Fuga-Reihe von sich reden, die als Prequel-Serie zu Tail Concerto dient. Schauen wir mal!

via Gematsu, Bildmaterial: Fuga: Melodies of Steel 3, CyberConnect2