JRPG-Fans aufgepasst: So huldigt Clair Obscur seinen Vorbildern im neuen Update

Clair Obscur: Expedition 33 hat bei den diesjährigen The Game Awards fast alles abgeräumt, was ging – inklusive der Auszeichnung als bestes RPG. Als Dankeschön hat Entwickler Sandfall Interactive direkt ein kostenloses Update veröffentlicht. „Verso’s Drafts“ heißt der neue, große Bereich, der von Versos Kindheit inspiriert ist und neue Bosse, Outfits und Waffen ins Spiel bringt.

JRPG-Referenzen, wohin man schaut

Und wie einige Fans nun entdeckt haben, nutzt Sandfall das neue Gebiet nicht nur für frischen Content, sondern auch für ein paar Anspielungen auf große JRPG-Reihen. In einem Kampf tauntet ein Gegner plötzlich mit der Zeile „you’ll never see it coming“ – Persona-5-Fans müssen da vermutlich nicht lange nachdenken.

Eine weitere Zeile lautet „a test of your reflexes“, was für viele SpielerInnen von Final Fantasy XIV sofort nach Zenos klingt. Und dann wäre da noch „I’m really feeling it“, ein klarer Gruß an Shulk aus Xenoblade Chronicles. Die Textzeile wurde dank Smash Bros. sogar zum Meme.

Es ist eine kleine, aber liebevolle Geste: Clair Obscur verbeugt sich vor den Spielen, die es unter anderem geprägt haben – Persona, Final Fantasy und Xenoblade, allesamt Schwergewichte des Genres.

Während seiner Dankesrede für das Spiel des Jahres betonte Guillaume Broche, der Director des Spiels, noch einmal seinen Dank an Hironobu Sakaguchi, den Urvater der Final-Fantasy-Reihe: „Und ich möchte mich ganz persönlich bei einem wichtigen Mann in meinem Leben bedanken, Herrn Hironobu Sakaguchi, der mich für Spiele begeistert und mich dazu inspiriert hat, Spieleentwickler zu werden.“

Wer Expedition 33 also ohnehin weiterspielt oder nochmal anwirft, sollte unbedingt einen Blick in „Verso’s Drafts“ werfen. Vielleicht entdeckt ihr ja noch mehr versteckte Referenzen.

