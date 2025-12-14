Suikoden-Fans dürfen sich über eine lokalisierte Version von Trails of the Stars freuen

Nach der Wiederbelebung von Suikoden mit Neuauflagen der ersten beiden Serienteile steht bald Suikoden: STAR LEAP auf dem Plan. Ein brandneues Suikoden-Abenteuer, allerdings für PCs und Mobilgeräte. Nicht ganz das, was sich viele Suikoden-Fans wünschen, aber doch mehr, als man noch vor Jahren hoffen konnte. Suikoden lebt, mehr denn je.

In Japan wird die Veröffentlichung von STAR LEAP mit einem Manga begleitet. Das erste Kapitel zu Suikoden Star Leap: Trails of the Stars ist schon seit November erhältlich. Wie Konami jetzt bekannt gibt, können westliche Fans es jetzt auch auf Englisch lesen.

Bei Twitter teilte Konami die kolorierte erste Seite des Mangas, zusammen mit dem Hinweis, dass das erste Kapitel jetzt bei Kadocomi auf Englisch verfügbar ist. Der Manga stammt aus der Feder von Aki Shimizu und beleuchtet die Geschichte von General Shapur, der in STAR LEAP als Lehrer des Helden auftritt.

Suikoden-Fans dürfen sich übrigens auch auf die neue Woche freuen. Am 17. Dezember um 1 Uhr nachts deutscher Zeit gibt es eine neue Ausgabe von Suikoden Live. Dann wird der Suikoden 30th Anniversary Memorial Talk aus dem Genso Museum live übertragen. Anschließend gibt es ein 30th Anniversary Orchestra Concert.

