Magicians Dead: Force of the Soul zeigt sich im zweiten Trailer

Publisher Oizumi Amuzio und Entwickler Byking haben einen weiteren Trailer zum Team-Kampf-Spiel Magicians Dead: Force of the Soul für PlayStation 4 veröffentlicht.

Zusätzlich hat man auch die offizielle Website aktualisiert. Dort findet ihr viele weitere Bilder und japanische Informationen beispielsweise zur Welt und zu den Charakteren.

Auch ursprünglich wurde Magicians Dead von Byking (Mobile Suit Gundam VS., Gunslinger Stratos) für Arcade-Hallen entwickelt. Das Spiel ist in einer Welt mit Magie und Psychokinese angesiedelt, wobei sich im Kampf die Magier gegen die Verfolgung durch die Psychics wehren.

Magicians Dead: Force of the Soul soll in Japan im Frühjahr 2022 erscheinen.

Bildmaterial: Magicians Dead: Force of the Soul, Oizumi Amuzio, Byking