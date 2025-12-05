SEGA hat den Igel geschrumpft: My Arcade bringt zwei neue Retro-Spielgeräte auf den Markt

My Arcade ist bekannt für ihre kleinen Arcade-Geräte mit Retro-Lizenzen. Diesmal ist der blaue Igel von SEGA dran, und zwar mit den zwei neuen tragbaren „Playern“ mit „Sonic The Hedgehog“-Titeln.

Der Sonic The Hedgehog „Mighty Player“ kostet 129 Euro und enthält vier Spiele: Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic Spinball und Sonic 3D Blast. Mit seinen 3,5 Zoll großen Farbdisplay, einem wiederaufladbaren Akku mit bis zu sechs Stunden Spielzeit und ein Gehäuse mit klassischem Holzdesign kann er auch unterwegs stilvoll Wartezeiten verkürzen.

Der Sonic The Hedgehog „Joystick Player“ (ihn findet ihr auch schon bei Amazon*) kostet dagegen nur 59,49 Euro, hat aber dafür nur Sonic The Hedgehog und Sonic The Hedgehog 2 integriert. Auch er hat ein 3,5-Zoll-Farbdisplay sowie einen großen Joystick und läuft mit 4 AA-Batterien oder per USB-C-Kabel.

Beide Geräte sind offiziell lizenziert und ab sofort bei ausgewählten Händlern erhältlich. Seht nachfolgend zwei Produktbilder der Geräte. Der „Mighty Player“ ist links zu sehen, rechts seht ihr den „Joystick Player“. Etwas für euch?

via PR, Bildmaterial: SEGA