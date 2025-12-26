Shadowdrop: „Switch 2 Edition“ zu Stardew Valley macht Fans mit neuen Features glücklich

Gute Nachrichten für alle Farmerinnen und Farmer: Stardew Valley ist ab sofort auch als Nintendo Switch 2 Edition verfügbar. Wer das Spiel bereits auf der normalen Switch besitzt, kann im Nintendo eShop ganz entspannt auf die neue Version upgraden – und zwar kostenlos per „Upgrade Pack“.

Mehr Komfort, mehr Mitspieler

Die „Switch 2“-Fassung bringt ein paar praktische Neuerungen mit. Dank Maussteuerung lassen sich Möbel platzieren und Inventare deutlich flotter sortieren. Lokal könnt ihr jetzt im Split-Screen mit bis zu vier Spielern gemeinsam farmen, online sind sogar bis zu acht Spieler möglich.

Besonders nett: Über Game Share reicht eine einzige Version des Spiels aus, um bis zu drei Freunde einzuladen – selbst wenn sie Stardew Valley nicht besitzen. Falls es denn überhaupt Genre-Fans gibt, die das Spiel nicht haben.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels ist das Upgrade auf die „Switch 2 Edition“ allerdings nur im amerikanischen Nintendo eShop online. Es steht zu erwarten, dass das Upgrade auch in Europa bald erscheint. Zudem gibt es offenbar einige Problemchen zum Start. Eric „ConcernedApe“ Barone versprach bei Twitter bereits, diese Fehler bald zu fixen.

Stardew Valley erschien ursprünglich bereits 2016 auf dem PC und hat seitdem so ziemlich jede Plattform erobert. Dass das Spiel jetzt auch auf der Switch 2 nochmal nachlegt, passt also perfekt – zumal Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone kürzlich auch neue Hinweise zu Version 1.7 gegeben hat. Langweilig wird es in Pelican Town also so schnell nicht.

via Gematsu, Bildmaterial: Stardew Valley, ConcernedApe