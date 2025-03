Das wäre ein Donnerschlag: LEGO und Pokémon kommen offenbar bald zusammen

Die Präsenz von LEGO hier auf dieser Website hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Das liegt insbesondere an der inzwischen breiten Zusammenarbeit des Klemmbausteineherstellers mit Nintendo. Aber auch an Kollaborationen beispielsweise zu Sonic the Hedgehog und Horizon Zero Dawn.

Jetzt scheint es so, als kommt LEGO mit der vielleicht größtmöglichen Marke neben Super Mario zusammen: Pokémon. Stonewars berichtet von einem geleakten Video, das kurzzeitig auf der Facebook-Seite von LEGO Mexiko verfügbar war. Das Video bestätigt die kommende Kooperation zwischen den beiden weltweit erfolgreichen Marken.