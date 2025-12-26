Trotz 2FA und Passkey: So leicht kommen Hacker offenbar an eure PSN-Accounts

Das Thema Account-Sicherheit begleitet das PlayStation Network leider schon seit vielen Jahren. Spätestens seit dem großen PSN-Hack von 2011, bei dem über Wochen nichts ging und Daten von rund 77 Millionen Nutzern abgeflossen sind, ist klar: Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Zwar hat Sony seitdem massiv nachgebessert, doch ein aktueller Fall zeigt, dass selbst moderne Schutzmechanismen nicht unfehlbar sind.

Gehackt trotz 2FA und Passkey

Auslöser ist ein Bericht des französischen Tech-Journalisten Nicolas Lellouche. Sein PSN-Account wurde gehackt – obwohl sowohl Zwei-Faktor-Authentifizierung als auch ein Passkey aktiviert waren. Der Angreifer konnte E-Mail-Adresse und Passwort ändern und sogar über eine verknüpfte Zahlungsmethode Geld ausgeben. Zwar bekam Lellouche seinen Account mit Hilfe des Supports zurück, doch kurze Zeit später wurde er erneut übernommen.

Das eigentliche Problem sitzt beim Support

Der besonders brisante Teil: Laut Aussage des Hackers lag das Problem nicht an klassischen Sicherheitslücken, sondern an der Identitätsprüfung beim PlayStation-Support. Offenbar reichten ein alter Transaktionscode (der in einem Jahre alten Screenshot öffentlich zu sehen war) und der Benutzername aus, um den Account neu zuzuweisen. Weitere sensible Daten wie Name, Geburtsdatum oder Sicherheitsfragen wurden demnach nicht abgefragt. Teilweise sollen sogar die letzten Ziffern einer Kreditkarte oder eine Konsolen-Seriennummer genügt haben.

Lellouches Fall ist kein Einzelfall. Nach seinem Bericht meldeten sich weitere Betroffene mit ähnlichen Erfahrungen. Eine offizielle Stellungnahme von Sony steht bislang aus. Bis sich hier etwas ändert, bleibt nur ein klarer Rat: Keine Screenshots, Transaktionsnummern oder sonstigen Account-Infos öffentlich teilen – auch wenn 2FA und Passkey aktiviert sind. Sicher ist im Moment leider nur, besonders vorsichtig zu sein.

Habt ihr schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Und könnt ihr euch noch an den großen PSN-Hack aus dem Jahr 2011 erinnern?

via PlayStation Lifestyle, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment