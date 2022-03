Kooloo-Limpah! Der Erfinder von Tingle aus Zelda findet ihn heute nur noch „creepy“

Seit seinem ersten Auftritt in Zelda: Majora’s Mask hat Tingle einen Kultstatus. Fans sind aber auch gespalten – einige finden ihn liebenswert, andere einfach nur creepy. Alle, die sich vor Tingle fürchten, bekommen jetzt prominente Unterstützung. Nämlich von Tingles Erfinder selbst!

Takaya Imamura meldete sich bei Twitter zu Thema. Laut Imamura war es das Ziel, mit Tingle einen Charakter zu erschaffen, der „creepy-cute“ (kimokawaii) ist, also gruselig und zugleich auch süß. Nach all den Jahren findet er selbst Tingle aber nur noch gruselig, es sei ihm nicht so gut gelungen.

Dennoch hofft Imamura, dass Tingle in Videospielen weiterleben wird. Er hat Nintendo schon vor einiger Zeit verlassen, äußerte aber den Wunsch, dass man ihn in zukünftige Projekte einbauen möge.

Nach Majora’s Mask sah man Tingle auch in Oracle of Ages, The Wind Waker, Four Swords Adventure sowie Minish Cap. Schon seit einigen Spielen hatte er also keinen Auftritt in der Hauptreihe mehr. Dafür bekam er mit Tingle’s Rosy Rupeeland schon ein eigenes Videospiel. Nicht so viele Zelda-Charaktere können das von sich behaupten.

via GoNintendo, Automaton, Bildmaterial: Nintendo, Zelda-Wiki