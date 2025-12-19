Hogwarts Legacy knackt 40 Millionen Verkäufe und dennoch ist die Zukunft ungewiss

Hogwarts Legacy bricht weiter Schallmauern: Wie Warner Bros. Games und Avalanche Studios bestätigt, hat das Action-RPG inzwischen die Marke von 40 Millionen verkauften Exemplaren überschritten. Seit dem letzten Update im März – damals standen 34 Millionen auf dem Zähler – wanderten also weitere sechs Millionen Einheiten über die Ladentische.

Ein beeindruckender Wert, zumal die „Switch 2“-Version erst im Juni dieses Jahres erschien und dem Spiel offensichtlich noch einmal Aufwind gegeben hat. Dabei muss man auch bedenken, dass das Spiel momentan kostenlos im Epic Games Store verteilt wird. Wie viele Exemplare jetzt durch diese Aktion dazugekommen sind, wird nicht genannt.

Ein Blick in die Zukunft – und viele Fragezeichen

So rosig die Verkaufszahlen auch aussehen, die Zukunft der Marke bleibt ungewiss. Besonders brisant: Die jüngsten Berichte, dass Netflix plant, Warner Bros. zu kaufen. Da Hogwarts Legacy von Warner Bros. vertrieben wurde und auch Avalanche in dem Konstrukt hängt, sorgt das natürlich für einiges Rätselraten.

Was passiert mit der Serie? Wie würde sich ein solcher Deal auf zukünftige Spiele oder mögliche Fortsetzungen auswirken? Offizielle Aussagen dazu gibt es bisher keine – trotzdem dürfte die Branche die Entwicklung sehr aufmerksam beobachten.

Ob und wann wir eine Fortsetzung sehen werden, steht zwar in den Sternen – aber dass Warner Bros. (oder vielleicht Netflix?) dieses Potenzial ungenutzt lässt, ist eher unwahrscheinlich.

via Gematsu, Bildmaterial: Hogwarts Legacy, Warner Bros., Avalanche Software, Portkey Games