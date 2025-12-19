Donkey Kong beweist langen Atem und ein Spiel von 2024 steigt neu in die Charts ein

Während der November alljährlich für neue Blockbuster in der Videospielwelt steht, gehören dem Dezember die „Evergreens“ – all die Minecrafts, Grand Theft Autos und Mario Karts landen unter den Weihnachtsbäumen.

In der zurückliegenden Verkaufswoche bringt sich aber auch Donkey Kong wieder in Stellung. In den von GfK Entertainment ermittelten, plattformübergreifenden Handelscharts ist Donkey Kong Bananza der neue, alte Spitzenreiter!

Der stärkste Neueinsteiger ist auch alt: Microsoft Flight Simulator 2024. Der ist jetzt aber (auch im Handel) für PS5 erschienen, was dem vor über einem Jahr veröffentlichten Spiel jetzt den dritten Platz der PS5-Rankings einbringt. Nur Ghost of Yotei (Platz eins) und Minecraft waren besser.

Auf Xbox Series und PS4 dribbelt sich EA Sports FC 26 an die Spitze. Die Medaillen holen jeweils Mafia: The Old Country und Battlefield 6 (auf Xbox Series) sowie GTA V und Minecraft auf PS4. Die „Switch 2“-Charts werden von Bananza angeführt, dahinter landet Pokémon-Legenden: Z-A. In den Switch-Rankings geht Minecraft vor Mario Kart 8 Deluxe ins Ziel.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo