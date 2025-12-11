Wieder an der Wasseroberfläche: Jaws von Atlus kehrt als „Retro Edition“ zurück

Limited Run Games sorgt wieder für Retro-Stimmung und bringt die Jaws: Retro Edition für PS5 und Nintendo Switch. Das Spiel erschien ursprünglich 1987 für das NES und basierte auf dem berühmten Film „Der weiße Hai“, genauer gesagt der späteren Filmreihe und besonders dem letzten Teil „Der weiße Hai – Die Abrechnung“ von 1987.

Entwickelt wurde das Spiel damals von Westone, produziert von einem gewissen ATLUS, und veröffentlicht unter dem bis heute berüchtigten LJN-Label. Lange Geschichte, zu der ihr euch gerne belesen könnt. Oder einfach selbst spielen, denn jetzt bekommt der Titel schließlich eine aufbereitete Neuauflage.

Physisch und retro

Die physischen Editionen könnt ihr vom 19. Dezember 2025 bis zum 18. Januar 2026 vorbestellen. Inhaltlich bleibt alles beim charmanten 80er-Jahre-Trash-Horror-Flair: Ein ungewöhnlich aggressiver weißer Hai macht die tropischen Gewässer unsicher und jagt euch, als hätte er eine persönliche Rechnung offen.

Ihr entscheidet euch zwischen Mini-U-Boot, Wasserflugzeug, Segelboot oder Tauchausrüstung und versucht, mit Waffen, Karten und etwas Glück den ultimativen Jaws-Showdown zu überstehen. Moderne Komfortfunktionen wie „Save Anywhere“, „Rewind“, Achievements und eine Musik- sowie Galerie-Option machen die Neuauflage dabei deutlich angenehmer spielbar.

Die Retro Edition (34,99 US-Dollar) kommt mit physischem Spiel und Booklet, während die Bigger Boat Edition (99,99 US-Dollar) zusätzlich eine NES-inspirierte Box, den Soundtrack auf CD, einen Pin, einen Schlüsselanhänger und sogar eine pixelige Hai-Lampe enthält. Ein genaues Veröffentlichungs-Datum gibt es zwar noch nicht, aber für Sammler und Fans kurioser Film-Umsetzungen ist diese Edition ganz klar ein echter Fang.

via Gematsu, Bildmaterial: Limited Run Games