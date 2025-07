Neue Details: Das nächste Spiel des DmC-Producers wird gar nicht „Kobayashi-like“

Hiroyuki Kobayashi, Produzent von Devil May Cry und Dragon’s Dogma sowie CEO des Studios GPTRACK50, hat in einem aktuellen Interview bekräftigt, dass sein neues Spiel noch in diesem Jahr offiziell angekündigt werden soll.

Ein solches Versprechen hatte Kobayashi, der sein neues Studio schon 2023 unter den nicht mehr so stabilen NetEase-Flügeln gegründet hatte, schon zum Jahreswechsel gemacht. Jetzt wird es also wohl langsam ernst.

Bei dem Projekt handelt es sich um ein 3D-Action-RPG, das sich bereits in der Phase der Sprachaufnahmen befindet. „Ich kann zwar noch keine Details verraten, aber alles läuft nach Plan. In unserer Neujahrskarte für 2025 habe ich angekündigt, dass ich es bis Ende des Jahres bekannt geben werde, und als Mann, der sein Wort hält, möchte ich dieses Versprechen einhalten“, so Kobayashi.

Und weiter: „Wir sind bereits in der zweiten Jahreshälfte, aber Sie können sicher sein, dass unser Studio bereits alle Vorbereitungen für die Ankündigung trifft. Was den Entwicklungsstand angeht, stehen wir kurz vor Beginn der Sprachaufnahmen“, wird Kobayashi in der japanischen Famitsu zitiert.

Er betonte, dass das Spiel trotz klarer Action-Ausrichtung auch RPG-Elemente enthalten werde. Dennoch wolle er es bewusst als Action-RPG bezeichnen, um keine falschen Erwartungen zu wecken. „Früher habe ich das Projekt als Action-Spiel bezeichnet, aber viele Leute haben erwartet, dass es etwas wie Devil May Cry sein würde, weil ich daran beteiligt war. Es ist nicht gut, den Leuten falsche Erwartungen zu wecken, also habe ich es schließlich als Action-RPG bezeichnet.“

Laut Kobayashi wird sich das Spiel deutlich von seinen früheren Werken unterscheiden. Kollegen hätten es bereits als „not Kobayashi-like“ beschrieben. Ziel sei es, mit diesem Titel etwas völlig Neues zu erschaffen, dabei aber dem klassischen Action-Framework treu zu bleiben. Einen Soulslike-Titel sollten Fans allerdings nicht erwarten, das stellte Kobayashi auch klar.

via Automaton Media, Bildmaterial: NetEase, GPTRACK50