Calamity Angels: Special Delivery liefert ab Februar 2026 auch in den Westen

Wer schon immer Pakete in einer Fantasy-Welt zustellen wollte, darf sich freuen: Calamity Angels: Special Delivery erscheint am 17. Februar 2026 endlich auch im Westen. Das RPG von Idea Factory International ist bereits im Juni in Japan erschienen und kombiniert charmanten Anime-Humor mit rundenbasierten Kämpfen und kuriosen Liefermissionen. Eigentlich ist es genau wie bei Death Stranding – na ja, fast zumindest.

Ihr übernehmt die Leitung eines etwas chaotischen Zustellteams, das quer durch gefährliche Landschaften reist, Monster bekämpft und sich gegen konkurrierende Lieferdienste behaupten muss. Neben taktischen Kämpfen spielt auch das Stimmungsmanagement eurer Crew eine Rolle – schlecht gelaunte Mitarbeiter könnten euch nämlich mitten im Kampf einfach ignorieren.

Das sind eure Optionen

Zur Veröffentlichung gibt’s gleich zwei Versionen: Eine Standard-Edition und eine „Plus Edition“ (im IFI Store) mit Artbook, Postkarten und Wendecover. Das Spiel erscheint mit englischer und japanischer Sprachausgabe. Das Charakterdesign stammt übrigens von Kei Nanameda, bekannt durch Mary Skelter und Death end re;Quest.

Calamity Angels: Special Delivery erscheint am 17. Februar 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Ihr könnt euch bereits jetzt den ersten Trailer und das Eröffnungsvideo ansehen, um herauszufinden, ob das etwas für euch ist.

via Gematsu, Bildmaterial: Calamity Angels: Special Delivery, Idea Factory, Compile Heart