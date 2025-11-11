„Tales of“ wohl doch nicht: Die neue Engine von Bandai Namco nutzt offenbar zuerst Kirby

Das am vergangenen Wochenende veranstaltete Online-Event „Global Test Ride“ zu Kirby Air Riders hat nicht nur Fans des Nintendo-Helden auf den Plan gerufen, sondern offenbar auch spannende Details zur technischen Grundlage des kommenden Fahrzeug-Action-Spiels ans Licht gebracht.

Bandai Namco hatte die Entwicklung einer neuen Inhouse-Engine erstmals 2022 angekündigt, die ersten Arbeiten begannen 2019. Die Engine soll für große Spiele-Entwicklungen, darunter auch Open-World-Games, geeignet sein. „Tales of“ nimmt sich gerade eine lange Pause – Fans der JRPG-Serie vermuteten deshalb, das nächste Spiel könnte auf der neuen Inhouse-Engine basieren.

Doch nun sieht es so aus, als wäre Kirby Air Riders der erste Nutznießer. In den Intellectual Property Notices zur Kirby-Demo prangt nämlich „SOL-AVES“ inklusive schickem Logo. Aber, was ist das? Ein Trademark zu „SOL-AVES“ hatte sich Bandai Namco im Dezember 2022 angemeldet, was zum Zeitplan passt. Die Vermutung: „SOL-AVES“ ist die unbekannte Inhouse-Engine.

Automaton Media berichtet, Bandai Namco habe die Inhouse-Engine als „the foundation to support development environments for all kinds of games“ beschrieben. Neben Spielen wie Kirby Air Riders sind also auch ganz andere Titel möglich, wie es scheint. Trotzdem wissen wir nicht gesichert, ob die Technologie „SOL-AVES“ tatsächlich auch die offiziell unbekannte Inhouse-Engine ist.

Kirby Air Riders erscheint am 20. November 2025 und am kommenden Wochenende findet ein weiterer „Global Test Ride“ statt. Wenn ihr Kirby Air Riders im Nintendo Store* für Switch 2 (physisch und auch digital) vorbestellt, erhaltet ihr einen wiederverwendbaren Becher in Kirby-Design. Wann das neue „Tales of“ erscheint, wissen wir hingegen noch nicht.

Bildmaterial: Tales of Arise, Bandai Namco