Sony: PS5 und Ghost of Yōtei erfolgreich – und Lob gibt’s für die Live-Service-Sparte

Sony hat im Rahmen seines aktuellen Geschäftsberichts die neuesten Verkaufszahlen zur PlayStation 5 bekannt gegeben. Demnach wurden bis zum 30. September 2025 weltweit 84,2 Millionen Konsolen ausgeliefert.

Klingt gut, ist aber wenig anschaulich. Da hilft wie immer der Vergleich: Die PS5 liegt dazu (nach wie vor) nahezu gleichauf mit der PS4, die im gleichen Zeitraum auf etwa 86 Millionen kam und die mit über 113 Millionen am Ende immerhin die zweiterfolgreichste Sony-Konsole nach der PS2 wurde.

Dabei konnte die PS5 im vergangenen Quartal mit 3,9 Millionen verkauften Einheiten sogar einen kleinen Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal verzeichnen. Das Weihnachtsquartal ist im vollen Gange, mit Ghost of Yōtei ist das heißeste Sony-Ass für den Weihnachtsbaum allerdings schon erschienen.

Apropos: Zu Ghost of Yōtei gibt es auch die lange erwarteten Verkaufszahlen. Hier kann Sony auf 3,3 Millionen verkaufte Einheiten zurückblicken. Ghost of Tsushima kam einst in vier Monaten auf fünf Millionen, allerdings auf einer größeren Hardwarebasis

Lob für Live-Service-Games

Ein Lob gab es am Rande für die Live-Service-Games. Ein nach wie vor sehr kontroverses Thema unter vielen konservativen PlayStation-Fans. Sogar vom ehemaligen PlayStation-Chef Shawn Layden gab es dazu kürzlich Kritik. Aber die Zahlen stimmen eben auch trotz gravierender Fehltritte.

So würden Live-Service-Games wie Helldivers 2 und MLB The Show 25 laut Sony mehr als 40 Prozent der Einnahmen aus First-Party-Software im letzten Berichtszeitraum ausmachen. Das war auch schon im Vorjahr so. Helldivers 2, das sich auf Xbox „extrem gut“ verkauft habe, konnte sogar nochmal „deutlich“ zulegen.

Auf der anderen Seite stellte Sony fest, dass Bungies Destiny 2 weiterhin hinter den Erwartungen läuft. „Was Destiny 2 betrifft, so haben die Verkaufszahlen und die Nutzeraktivität, teilweise aufgrund der Veränderungen im Wettbewerbsumfeld, nicht die Erwartungen erreicht, die wir zum Zeitpunkt der Übernahme von Bungie hatten“, hieß es, wie VGC zitiert. Marathon soll dann wohl Abhilfe schaffen.

via Gematsu, VGC, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment