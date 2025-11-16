Square-Enix-Producer reagiert auf absurde Erwartungen und verbale Ausfälle von Fans

Manchmal fragt man sich wirklich, was im Internet eigentlich los ist. Die State of Play Japan sollte vor allem eines sein: eine Bühne für japanische Spiele. Und die Erwartungen waren – wie immer – gigantisch. Kaum war die Show angekündigt, liefen die Fan-Wunschlisten heiß: neue Informationen zu Kingdom Hearts, ein erster Teaser zu Persona 6, irgendwas zu Dragon Quest XII.

Eines der Spiele, das tatsächlich etwas Neues zeigte, war Octopath Traveler 0. Square Enix brachte einen frischen Trailer und sogar eine Demo mit. Eigentlich gute Neuigkeiten – sollte man meinen. Doch was danach passierte, war weniger schön: Überzogene Erwartungshaltungen kollidierten mit der Realität und eine Gruppe sehr lauter, sehr frustrierter „Fans“ entlud ihren Ärger.

Von „beloved series“ zu wütenden Fans

Auslöser des Mini-Dramas war nicht das Spiel selbst, nicht der Trailer, nicht einmal die Demo. Nein – es war ein einzelnes Wort – oder zwei. Moderator und Sprecher Yuki Kaji kündigte den Trailer als Teil einer „beliebten Square-Enix-Serie“ an. Ein völlig normaler Satz … wäre da nicht die Erwartungshaltung einiger Fans gewesen, die damit fest rechneten, gleich Kingdom Hearts 4 oder den dritten Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII zu sehen.

Als dann Octopath Traveler 0 ins Bild kam, war für manche offenbar der Weltuntergang ausgerufen. In einigen dunklen Ecken des Internets brach ein Sturm aus, und plötzlich musste sich der Producer von Octopath Traveler 0, Hirohito Suzuki mit komplett überzogenen Reaktionen herumschlagen – inklusive verbaler Ausfälle. Einen „Jumpscare“ nannten Fans die Ankündigung von Yuki Kaji, einige sagen sich böswillig „in die Irre geführt“. Alles, weil Octopath es gewagt hatte, nicht Kingdom Hearts zu sein.

„So please don’t worry. I’m not hurt.“

Statt sich aufzuregen, postete Suzuki auf Twitter eine kleine Botschaft an alle, die sich Sorgen machten: Alles gut, er habe schon früh gelernt, dass das, was er liebt, nicht immer das ist, was Spieler lieben. Und das sei vollkommen in Ordnung.

Er betonte, dass unterschiedliche Erwartungen normal sind – aber dass das nicht bedeutet, sein Team oder ihr Werk wären weniger wert. Im Gegenteil: Er habe „Liebe und Vertrauen in seine eigenen Kreationen“.

Und genau das würdigten viele Fans in den Kommentaren. Unter seinem Post sammelten sich unzählige positive Nachrichten, Lob für das Spiel, Unterstützung für das Team. Die große Mehrheit ist also weiterhin absolut normal – und freut sich einfach auf die Veröffentlichung. Wenn ihr euch fragt, warum Octopath Traveler eine „beliebte Serie“ sei, dann probiert doch die Demo aus, empfiehlt Suzuki.

Ob man sich auf das Spiel freut oder nicht – das ist völlig okay. Aber Entwickler für nicht erfüllte Erwartungen zu attackieren? Ganz sicher nicht. Umso schöner, dass Suzuki die Situation mit Ruhe und Selbstbewusstsein gemeistert hat. Wie sieht’s bei euch aus: Waren die Reaktionen überzogen? Oder könnt ihr sie auch irgendwie verstehen?

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO