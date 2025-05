Das „Oblivion“-Remaster knackt nach wenigen Tagen einen Meilenstein in Deutschland

Der Branchenverband Game hat die aktuellen Game Sales Awards verliehen. Monatlich zeichnet man mit verschiedenen Awards die Spiele aus, die hierzulande Verkaufsmeilensteine erreicht haben.

Im zurückliegenden April waren das zwei spannende Spiele. So wurde Split Fiction mit einem Platin-Award für inzwischen kumuliert 200.000 verkaufte Einheiten in Deutschland ausgezeichnet. Außerdem erhielt The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered einen Gold-Award für 100.000 verkaufte Einheiten.

Letzteres ist besonders beachtlich, handelt es sich doch „nur“ um eine Neuauflage, die obendrein nach ihrem „Shadowdrop“ am 22. April nur etwa eine Woche lang in die Statistik einfloss. Aber überraschend dürfte der Erfolg angesichts des Hypes in den ersten Tagen wohl auch nicht sein.

Der Branchenverband game zieht als Grundlage für die Ermittlung der Verkaufszahlen die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran. Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann mit einfließen lässt. Welche Publisher das tatsächlich tun, ist nicht bekannt.

