Das neue Mafia und Donkey Kong Bananza erreichen Meilensteine in Deutschland

Nach Mario Kart World darf sich auch Donkey Kong Bananza über einen ersten Sales-Award in Deutschland freuen. Bereits im September erhielt das „Switch 2“-exklusive Spiel den Gold-Award vom Branchenverband für 100.000 verkaufte Einheiten im zurückliegenden August.

Mario Kart World hatte zuvor schon im Juli den Platin-Award für 200.000 verkaufte Einheiten in Deutschland im Launchmonat Juni erhalten. Im September zeichnete der Branchenverband game außerdem Mafia: The Old Country mit einem Gold-Award (100.000 Einheiten) aus.

Falls ihr es mit Nintendo haltet, interessieren euch vielleicht die beiden neuen Prämien zu den genannten Nintendo-Spielen im My Nintendo Store. Ab sofort gibt es drei neue Prämien zu Mario Kart World und Donkey Kong Bananza, für die ihr bis zu 1.500 Platin-Punkte auf den Kopf hauen dürft.

Der Branchenverband game zieht als Grundlage für die Ermittlung der Verkaufszahlen die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran. Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann mit einfließen lässt. Welche Publisher das tatsächlich tun, ist nicht bekannt.

via game, Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo