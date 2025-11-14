PlayStation Plus erweitert den Spielekatalog im November um Rockstar-Games und mehr

Es ist Monatsmitte und damit Zeit für die Neuzugänge für „Extra“- und „Premium“-Abonnenten bei PlayStation Plus. Die japanischen Highlights bleiben diesmal aus, dafür wird es mit Grand Theft Auto V – sollte es jemand, der daran Interesse hat, tatsächlich noch nicht gespielt haben – und Red Dead Redemption besonders actionreich.

Während Grand Theft Auto V (das übrigens schon mal Teil des Spielekatalogs war) von Beginn an als Neuzugang feststand, hatte man Red Dead Redemption (ab 2. Dezember) nachgetragen, nachdem Rockstar Games die Portierung des Spiels für PlayStation 5, aber auch Xbox Series, Nintendo Switch 2 und Mobilgeräte offiziell gemacht hat.

Nicht ganz selbstlos erinnert Sony im Rahmen der Neuzugänge auch daran, dass ihr Spiele aus dem Spielekatalog und aus eurer eigenen digitalen Bibliothek ab sofort auch mit PlayStation Portal streamen könnt. Auch ohne PS5 – aber nur mit „Premium“-Abo.

Weniger Hervorhebung findet stattdessen, dass es mit Tomb Raider Anniversary (PS2) mal wieder nur einen einzigen Klassiker-Neuzugang gibt. Das wünschen sich Fans (und insbesondere jene, die auch ein „Premium“-Abo haben) schon lange üppiger. Die komplette Liste nachfolgend.

Die Neuzugänge am 18. November

Grand Theft Auto V (PS4 & PS5)

Red Dead Redemption (PS4 & PS5) – erst ab 2. Dezember

Pacific Drive (PS5)

Still Wakes the Deep (PS5)

Insurgency: Sandstorm (PS4 & PS5)

Thank Goodness You’re Here! (PS4 & PS5)

The Talos Principle 2 (PS5)

Monster Jam Showdown (PS4 & PS5)

MotoGP 25 (PS4 & PS5)

Der Klassiker-Neuzugang:

Tomb Raider Anniversary (PS2)

Bildmaterial: The Talos Principle II, Devolver Digital, Croteam