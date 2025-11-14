Sichert euch jetzt den Gratis-Kalender von Nintendo für 2026, bevor er vergriffen ist

Da ist er wieder: der Gratis-Kalender von Nintendo! Ab sofort könnt ihr euch den Kalender für 2026 im Nintendo Store* im Tausch für 400 Platin-Punkte sichern. Der Kalender ist stets relativ schnell vergriffen, ihr solltet also lieber schnell sein! Diesmal gibt es sogar zwei Varianten: Die zweite Version des Kalenders* setzt ein „Switch Online“-Abo voraus und setzt eher auf Retro-Motive.

Die Aufmachung des Kalenders ist identisch zu den Vorjahren. Auf einem kleinen Aufsteller positioniert ihr die Kärtchen, die ihr dann monatlich tauscht. Die Karten sind dabei wie immer verziert mit Artworks aus Nintendo-Spielen. Die Motive für 2026, zeitlos wie immer: Pikmin, Donkey Kong, Mario Kart und Splatoon.

Die Versandkosten in Höhe von 2,99 Euro müsst ihr wie immer selbst bezahlen, das geht inzwischen aber auch mit PayPal. Greift ihr auch in diesem Jahr zum Nintendo-Kalender? Oder sind eure Platin-Punkte aufgebraucht?

Bildmaterial: Nintendo