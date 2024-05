Eines der beliebtesten Spiele der Welt fliegt im Juni aus PlayStation Plus

Spiele kommen, Spiele gehen. Das ist das Modell von Abo-Services wie PlayStation Plus. Abonnenten der Stufen Premium und Extra müssen sich darauf einstellen, dass am 18. Juni wieder zahlreiche Spiele herausrotieren.

Gerade erst vor wenigen Tagen haben mit Horizon Zero Dawn und zahlreichen Final-Fantasy-Games einige hochkarätige Games das Abo verlassen. Die Spiele, die im Juni hinausfliegen, reichen nicht ganz an die Popularität dieser Spiele heran.

Mit Brothers: A Tale of Two Sons oder The Talos Principle: Deluxe Edition gibt es aber dennoch einige beliebte Spiele, die ihr euch vielleicht noch einmal ansehen solltet, bevor es zu spät ist. Auch Grand Theft Auto V und The Wild at Heart rotieren heraus.

Konkret handelt es sich um die Liste an 12 Spielen: Brothers: A Tale of Two Sons, DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace, Dodgeball Academia, Grand Theft Auto 5, Indivisible, Monster Jam: Steel Titans, MotoGP 23, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, The Talos Principle: Deluxe Edition, The Wild at Heart und Unturned. Außerdem fliegt das Premium-exklusive Baja: Edge of Control HD raus.

Grand Theft Auto V ist eines der beliebtesten Spiele der Welt, aber die meisten dürften es auch schon gespielt haben. Es hat sich bisher 200 Millionen Mal weltweit verkauft. Damit ist es aber nicht das meistverkaufte Spiel. Minecraft liegt bei 300 Millionen und somit noch deutlich höher.

Noch im Juni wird Sony neue Spiele für den Abo-Service vorstellen. Das geschieht normalerweise zur Monatsmitte. Erst vor wenigen Tagen sind unter anderem Red Dead Redemption 2 und die Cat-Quest-Serie hinzugefügt worden.

