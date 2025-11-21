PlayStation startet Black Friday mit saftigen Rabatten auf Hardware und Sammlereditionen

Affiliate-Links. Werbung. Es ist Black Friday, na klar. Rabatte überall. Auch Sony PlayStation feiert den Start ins Weihnachtsgeschäft zum „Black Friday“ mit zahlreichen Angeboten. Ab heute sind Konsolen, Zubehör und Games bei Handelspartnern und im PlayStation Store reduziert. Viele Angebote gibt es bei Amazon, dazu haben wir hier schon eine Auswahl.

Viele Hersteller gehen aus vielen Gründen inzwischen auch in den Direktvertrieb. Auch direkt bei PlayStation Direct gibt es saftige Rabatte. Besonders stechen hier heute Sammlereditionen und Hardware heraus, die es teilweise ohnehin exklusiv bei PlayStation Direct gibt.

Mit 249,99 Euro gingen die Sammlereditionen zu Ghost of Yotei und Death Stranding 2 an den Start. Jene zu Ghost of Yotei gibt es jetzt für 169,99 Euro bei PlayStation Direct und die Collector’s Edition zu Death Stranding 2 ist sogar auf 149,99 Euro reduziert.

Auch Hardware-Angebote können sich sehen lassen. Die ebenfalls exklusive „Black Limited Edition“ der PS5 zu Ghost of Yotei ist um 100 Euro auf 499,99 Euro reduziert. 100 Euro könnt ihr sparen, wenn ihr PlayStation VR2 bei PlayStation Direct kauft. Hier gibt es sogar Horizon Call of the Mountain dazu.

Der Dualsense Edge für 189,99 Euro ist gut reduziert, aber immer noch auch gut teuer. Zumal ihr für 10 Euro mehr auch PlayStation Portal bekommt, das inzwischen bekanntlich ganz neue und deutlich mehr Möglichkeiten bietet.

Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment