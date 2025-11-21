Das neue „Call of Duty“ und Anno 117 sind die stärksten Neueinsteiger in Deutschland

Nicht viel Berichtenswertes gibt es in der aktuellen Woche aus dem deutschen Handel. Offenkundig ist ein neues „Call of Duty“ erschienen, das plattformübergreifend in Deutschland den Ton angibt.

Call of Duty: Black Ops 7 ist das erfolgreichste Spiel der Woche und holt folgerichtig auch die Krone in den PS5- sowie Xbox-Series-Charts, während Pokémon-Legenden: Z-A abermals die Switch-Charts (vor der Super Mario Galaxy Collection) dominiert und Hyrule Warriors: Chronik der Versiegelung noch einmal den „Switch 2“-Thron (vor Z-A) verteidigt.

Anno 117: Pax Romana, das Ubisoft bereits als den „am schnellsten verkauften Titel“ der Reihe bezeichnet hat, holt Gold in den wenig aussagekräftigen PC-Handelscharts. Respektabel ist auch der zweite Platz in den PS5-Charts für das Aufbau-Spiel.

Bildmaterial: Anno 117: Pax Romana, Ubisoft