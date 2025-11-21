Nintendo überrascht: Externes Studio steckt hinter mehreren großen „Switch 2“-Updates

Zum Start der Switch 2 hat Nintendo eine ganze Reihe großer Spiele der ersten Switch mit kostenlosen Updates versorgt. Visuelle Verbesserungen, höhere Framerates, feinere Details – viele Klassiker laufen auf der neuen Hardware spürbar runder. Man könnte meinen, Nintendo würde solche Prestige-Titel komplett intern behandeln. Doch die Wahrheit sieht überraschend anders aus.

Die Port-Magier von Panic Button

Fast ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung der Switch 2 wurde nun bestätigt, dass Panic Button – bekannt für seine „unmöglichen“ Ports – an mehreren „Switch 2“-Optimierungen beteiligt war. In einem Statement schreibt das Studio: „Nintendo hat uns gebeten, dabei zu helfen, die neuen Funktionen der Nintendo Switch 2 zu demonstrieren und dabei den Originalspielen treu zu bleiben.“

Das dazu veröffentlichte Bild zeigt eine Reihe großer Titel, an denen Panic Button gearbeitet hat: Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, New Super Mario Bros. U Deluxe und Arms. Alle wurden für die Switch 2 optisch und technisch aufgewertet.

Warum das so überraschend ist

Auf den ersten Blick wirkt das vielleicht wie eine Randnotiz – doch es ist mehr als das. Denn Nintendo vertraut nur äußerst selten externe Studios bei Kernmarken wie Mario. Dazu gehören auch die letzten großen 3D-Mario-Ableger Odyssey und Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Dass Nintendo ausgerechnet Panic Button wählt, ist aber auch eine Anerkennung: Das Studio war auf der ersten Switch für zahlreiche technisch anspruchsvolle Ports verantwortlich. Doom Eternal, Apex Legends, Rocket League oder Subnautica. Sie haben z. B. auch an der PS5-Version von Forza Horizon 5 gearbeitet.

Wie geht es weiter?

Ob Panic Button auch in Zukunft eng mit Nintendo zusammenarbeiten wird, hat das Studio nicht verraten. Angesichts der bisherigen Erfolge wäre es jedoch naheliegend. Viele Fans hoffen z. B. inzwischen darauf, dass sie vielleicht sogar an Switch 2 Upgrades für die „Xenoblade Chronicles“-Reihe arbeiten könnten – denn bislang hat keiner der Xenoblade-Titel ein offizielles Switch 2 Update erhalten.

Welche älteren Switch-Titel wünscht ihr euch als Nächstes mit einem Switch 2 Upgrade – und sollte Panic Button eurer Meinung nach weiter an Nintendos großen Marken mitarbeiten?

via The Gamer, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft