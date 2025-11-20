Black Friday bei Amazon: Die besten Gaming-Deals und euer 10-Euro-Gutschein

Affiliate-Links. Werbung. Die „Black Friday“-Deals bei Amazon sind am Start und in diesem Jahr gibt es auch wieder eine Reihe attraktiver Angebote in der Kategorie Games. Wir haben für euch nachfolgend eine Auswahl zusammengestellt.

Pokémon-Legenden: Z-A erreicht mit 37,99 Euro zum Beispiel einen neuen Tiefstpreis, aber Switch-Fans kommen auch mit Star Ocean Second Story R für 25,99 Euro oder Life is Strange: Double Exposure für 23,99 Euro auf ihre Kosten. Schaut euch unsere Liste weiter unten an!

10-Euro-Gutschein sichern

Ganz passend: Derzeit könnt ihr euch einen 10-Euro-Gutschein bei Amazon sichern, den ihr dann gleich einsetzen könnt. Dafür müsst ihr nur euren ersten Einkauf über die Amazon App tätigen. Ob ihr berechtigt seid und wie der Aktionscode lautet, erfahrt ihr auf dieser Amazon-Seite.

Neben den Switch-Deals gibt es auch ein paar gute Angebote für PlayStation-Fans, die wir ebenfalls unten in einer Liste gesammelt haben. Fantasian Neo Dimension für 21,99 Euro oder Fatal Fury City of the Wolves für 19,99 Euro bieten sich an. Spannend für Fans ist sicherlich auch die Honkai Star Rail – Trailblazer Edition für 19,99 Euro.

Spiele für Switch (2)

Spiele für PlayStation

Sonstiges

Seid ihr in diesem Jahr fündig geworden?

Bildmaterial: New Super Mario Bros. 2, Nintendo, Amazon