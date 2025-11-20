Black Friday bei Amazon: Die besten Gaming-Deals und euer 10-Euro-Gutschein

Affiliate-Links. Werbung. Die „Black Friday“-Deals bei Amazon sind am Start und in diesem Jahr gibt es auch wieder eine Reihe attraktiver Angebote in der Kategorie Games. Wir haben für euch nachfolgend eine Auswahl zusammengestellt.
Pokémon-Legenden: Z-A erreicht mit 37,99 Euro zum Beispiel einen neuen Tiefstpreis, aber Switch-Fans kommen auch mit Star Ocean Second Story R für 25,99 Euro oder Life is Strange: Double Exposure für 23,99 Euro auf ihre Kosten. Schaut euch unsere Liste weiter unten an!
10-Euro-Gutschein sichern
Ganz passend: Derzeit könnt ihr euch einen 10-Euro-Gutschein bei Amazon sichern, den ihr dann gleich einsetzen könnt. Dafür müsst ihr nur euren ersten Einkauf über die Amazon App tätigen. Ob ihr berechtigt seid und wie der Aktionscode lautet, erfahrt ihr auf dieser Amazon-Seite.
Neben den Switch-Deals gibt es auch ein paar gute Angebote für PlayStation-Fans, die wir ebenfalls unten in einer Liste gesammelt haben. Fantasian Neo Dimension für 21,99 Euro oder Fatal Fury City of the Wolves für 19,99 Euro bieten sich an. Spannend für Fans ist sicherlich auch die Honkai Star Rail – Trailblazer Edition für 19,99 Euro.
Spiele für Switch (2)
- Super Mario Galaxy Collection für 46,66 Euro
- Pokémon-Legenden: Z-A für 37,99 Euro
- Little Nightmares III ab 26,27 Euro
- Sonic Origins Plus für 15,99 Euro
- Life is Strange: Double Exposure für 23,99 Euro
- OMEGA 6: Triangle Stars für 25,49 Euro
- Star Ocean Second Story R für 25,99 Euro
- Ace Combat 7: Skies Unknown für 26,27 Euro
- Tamagotchi Plaza für 24,97 Euro
- Romancing SaGa 2 für 25,99 Euro
- Rune Factory: Guardians of Azuma für 29,99 Euro
- Fantasian Neo Dimension für 29,99 Euro
- … alle „Games Angebote“ zum Black Friday
Spiele für PlayStation
- Little Nightmares III für 26,27 Euro
- Honkai Star Rail – Trailblazer Edition für 19,99 Euro
- Fantasian Neo Dimension für 21,99 Euro
- Fatal Fury City of the Wolves für 19,99 Euro
- A Plague Tale: Requiem für 15,99 Euro
- Star Wars Outlaws für 24,00 Euro
- Sonic Frontiers für 20,99 Euro
- Elden Ring für 25,97 Euro
- Sonic Superstars für 20,99 Euro
- Unknown 9 Awakening für 10,99 Euro
- Assassin’s Creed Mirage für 19,99 Euro
- Life is Strange: Double Exposure für 20,99 Euro
- Shin Megami Tensei V: Vengeance für 25,99 Euro
- Unicorn Overlord für 25,99 Euro
- Horizon Zero Dawn Remastered für 19,99 Euro
- Kingdom Hearts: All-in-One für 29,99 Euro
- Final Fantasy VII Rebirth für 40,99 Euro
- Raidou Remastered für 34,99 Euro
- … alle „Games Angebote“ zum Black Friday
Sonstiges
- The Art of Final Fantasy XVI für 24,99 Euro
- FF VII Remake: Material Ultimania für 24,99 Euro
- Pokémon Center von MEGA für 27,99 Euro
Seid ihr in diesem Jahr fündig geworden?
Bildmaterial: New Super Mario Bros. 2, Nintendo, Amazon
0 Kommentare