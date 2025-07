Google reagiert mit Easter-Egg auf das Live-Action-Casting von Link und Zelda

Kürzlich enthüllte Nintendo endlich, wer in die ikonischen Rolle des zipfelmützigen Helden Link und jener der titelgebenden Prinzessin in der Live-Action-Adaption von The Legend of Zelda schlüpfen werden.

Eine aufregende Casting-Neuigkeit, die Google sich zum Anlass genommen hat, um ein kleines Easter-Egg in seiner Suchmaschine zu verstecken. Wollt ihr das Easter-Egg selbst entdecken? Dann lest lieber nicht weiter.

Besagtes Easter-Egg erscheint, wenn man nach den Link- und Zelda-DarstellerInnen sucht. Bei diesen handelt es sich bekanntlich um Benjamin Evan Ainsworth (Link) und Bo Bragason als Zelda. Gibt man die Namen der beiden in die Suchleiste ein, erhält man natürlich alle erdenklichen Informationen – ihre Wikipedia-Seiten, Social-Media-Konten, eine Auswahl an Bildern und mehr. Aber eben auch einen kleinen Hinweis auf ihre neuesten Castings.

Sucht ihr nach der Zelda-Darstellerin Bragason, erscheint oben auf der Seite ein kleiner Hinweis mit dem Text: „Well, excuse me Princess.“ Der Text wird von einem kleinen Elfen-Emoji begleitet. Dies ist eine Anspielung auf Links Catchphrase aus der Animationsserie, in der der Held anders als im Spiel tatsächlich spricht. Dieser Ausdruck ist zu einem Meme geworden und wird oft verwendet, um auf Kritik zu reagieren.

Sucht man derweil nach dem Link-Darsteller Evan Ainsworth, wird die Textzeile „KYAAAA! HYAAAAA!“ angezeigt. Auch hier wird die Nachricht von einem Elfen-Emoji geschmückt. Serien-Fans haben die offensichtlichen Kampflaute des Helden natürlich gleich im Ohr. Denn während sich Link zumeist vor dem Sprechen drückt, zeigt er sich in Gefechten sehr lautstark. Und jetzt probiert es doch selbst mal!

