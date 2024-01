Verkehrte Welt: Sony-CEO rührt die Werbetrommel für den Zelda-Film von Nintendo

Wir erinnern uns: Bereits im Juni letzten Jahres berichteten wir von einem „Big Deal“ zwischen Nintendo und Universal, der eine Filmumsetzung von The Legend of Zelda zum Gegenstand hatte. Die offizielle Ankündigung folgte dann seitens Shigeru Miyamoto: Ein Live-Action-Film zu The Legend of Zelda ist tatsächlich in Arbeit.

Der Film aber entsteht nicht, wie angenommen, in Zusammenarbeit mit Universal, sondern Sony Pictures Entertainment. Im Folgenden erklärte Miyamoto, dass der Film bereits seit 10 Jahren in Entwicklung sei – zumindest gingen die Gespräche mit Produzent Avi Arad so lang zurück.

Und damit wir alle nicht vergessen, dass der Film tatsächlich noch ein Thema ist, nutzte nun Sony-CEO Kenichiro Yoshida die Bühne der Consumer Electronics Show 2024, um die Vorfreude anzufachen. Der Film sei „eine erstaunliche Geschichte voller Abenteuer und Entdeckungen“.

Na klar, auch der Sony-Konzern hat natürlich ein großes Interesse daran, dass der Zelda-Film ein ähnlich großer Erfolg wird wie Der Super Mario Bros. Film. Die Mischung bleibt aber noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig.

Regisseur Wes Ball ist jedenfalls Feuer und Flamme für das Projekt. Er kürzlich führte er an, dass er glaube, dass es sich bei Zelda um „unerschlossenes geistiges Eigentum“ handele. Er erklärte: „Es wird großartig. Mein ganzes Leben hat zu diesem Moment geführt. Ich bin mit Zelda aufgewachsen und es ist meiner Meinung nach das wichtigste Eigentum, unerschlossenes geistiges Eigentum, wenn man so will. Wir arbeiten also sehr hart daran, etwas zu machen. Wir versuchen es nicht nur, weil wir es können. Wir wollen etwas ganz Besonderes machen.“

Wann der „Zelda“-Film an den Start gehen soll, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch erste Einblicke bleiben uns Sony Pictures, Nintendo und Shigeru Miyamoto sowie Avi Arad noch schuldig.

