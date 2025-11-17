„Black Friday“ bei Nintendo: Spart bis zu 70 Euro auf „Switch 2“-Bundles plus weitere Rabatte

Affiliate-Links*. Nintendo feiert Black Friday! Heute seit 15 Uhr sind eine Vielzahl von Angeboten im Nintendo Store verfügbar, von denen sich einige wirklich sehen lassen können. Die Aktion dauert bis zum 11. Januar 2026 an und weil das deutlich länger ist als die übliche „Black Friday“-Woche, macht man auch noch „Happy Holiday“-Angebote daraus.

Besonders attraktiv sind die „Switch 2“-Bundles. Hier gibt es zwar keinen „echten Rabatt“ – aber gleich zwei Gratis-Dreingaben, die den Kauf schmackhaft machen. Für 509,00 Euro gibt es beispielsweise das „Switch 2“-Bundle mit Mario Kart World und dazu eine 12-monatige Mitgliedschaft bei Switch Online und einen Yoshi-Bonus.

Yoshi-Baumschmuck

Nintendo lobt bei diesem Bundle eine Ersparnis von 70 Euro aus, was auf dem Papier auch stimmt. Nämlich gegenüber dem Einzelkauf aller Produkte. Den Yoshi-Schmuck für euren Weihnachtsbaum gibt es für jede Bestellung über 80 Euro und Nintendo bemisst den Einzelwert der Yoshi-Deko mit 10 Euro. Bis zu 30 Prozent Rabatt gibt es auch auf diverses Zubehör wie Tragetaschen und Controller.

Nintendo hat weitere Konsolen-Bundles geschnürt, darunter Konsolen mit Kamera, Pro Controller, microSD-Karten oder Super Mario Party Jamboree. Sehr attraktiv sind auch die LEGO-Angebote, besonders der Rabatt zum Premium-Sets „Mario Kart“ (72037) – das erhaltet ihr für 118,99 Euro.

Für die Kids (oder auch für euch) gibt’s zahlreiche Plüschis reduziert. Wer kommt denn bitte an dem 30 cm Kirby-Champion vorbei? Nur noch 24,49 Euro. Oder der süße „Krog mit Rucksack“ für nur 16,08 Euro? Viel Spaß beim Stöbern!

Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft