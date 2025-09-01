Ein XXL-Set zu Pokémon von LEGO soll zu den größten der LEGO-Geschichte gehören

LEGO und The Pokémon Company scheinen es ernst zu meinen – und mit „ernst“ meinen wir vor allem ernsthaft teuer. Laut neuen Gerüchten soll die erste große Welle an Pokémon-Sets von LEGO nicht nur kleine Sets für 60 oder 200 Dollar enthalten, sondern auch ein absolutes Monster-Set für satte 650 Dollar. Damit würde es direkt zu den größten und teuersten Sets in der LEGO-Geschichte gehören.

Was steckt drin?

Noch ist völlig unklar, was das XXL-Set darstellen soll. Die Gerüchteküche brodelt: Ein Pokémon-Center? Eine Arena? Oder gar ganz Alabastia als Modell? Vielleicht eine gigantische Figur? Sicher ist laut den Meldungen nur, dass es mit 6.838 Teilen in die Top 10 der größten LEGO-Sets aller Zeiten rutschen würde – direkt neben der Titanic, dem Millennium Falcon, dem Eiffelturm und Co.

Eine illustre Runde also, glaubt man den Meldungen unter anderem von IGN und VGC. LEGO und The Pokémon Company zeigen damit, dass sie nicht klein anfangen wollen, sondern gleich auf die Sammlercommunity, Pokémon-Fans und AFOLs (Adult Fan of Lego) zielen. Wie das Set später ankommen wird, wird wohl erst die Zeit nach der offiziellen Ankündigung zeigen.

Bereits im März wurde die Kooperation zwischen LEGO und The Pokémon Company offiziell angekündigt. Vor kurzem hieß es auch, dass mehrere Sets für 2026 geplant seien, unter anderem auch preiswertere Varianten. Damit sollen sowohl erwachsene Sammler als auch jüngere Fans auf ihre Kosten kommen.

Was meint ihr – würdet ihr euch ein 650-Dollar-Pokémon-Set ins Regal stellen, oder bleibt ihr lieber bei den kleineren Varianten, wenn überhaupt?

via VGC, Bildmaterial: LEGO, The Pokémon Company