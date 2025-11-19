Indie-Entwickler will seine Nominierung zu The Game Awards 2025 nicht anerkennen

Die Nominierungen für The Game Awards 2025 sind da und natürlich geht es auch in diesem Jahr nicht ohne Kontroverse. Mal wird über nominierte DLC als Spiel des Jahres diskutiert, mal werden Indies nominiert, welche die meisten nicht als „indie“ anerkennen. In diesem Jahr ist die Sachlage aber ganz anders.

Meistens finden die Fans, dass ein Nominierter eine Nominierung nicht verdient hat. Diesmal sieht es der Nominierte selbst so. Ein Indie-Entwickler möchte sein Spiel von der Verleihung zurückziehen, weil es seiner Meinung nach zu Unrecht für die Kategorie „Bestes Indie-Debüt“ nominiert sei.

„Ich ziehe mich von den The Game Awards zurück“, schreibt Vedinad, Solo-Entwickler des Rougelike-Spiels Megabonk bei Twitter. „Es ist eine Ehre und ein Traum für Megabonk, für die TGA nominiert zu sein, aber leider glaube ich nicht, dass es für die Kategorie ‚Debut Indie Game‘ qualifiziert ist.“

Laut Vedinad habe er bereits in der Vergangenheit Spiele unter anderen Studionamen entwickelt, daher sei Megabonk (hier bei Steam) nicht sein Debütspiel. Fans schätzen und respektieren diese Stellungnahme bei Twitter und schreiben, sie würden Megabonk jetzt auf jeden Fall auf die Wishlist setzen. Andere meinen, das „Debüt“ beziehe sich auf das Studio und nicht auf einzelne Personen – die Nominierung sei also in Ordnung.

Megabonk ist gemeinsam mit Despelote, Dispatch sowie dem gefeierten Blue Prince und Clair Obscur: Expedition 33 für „Best Debut Indie“ nominiert. Wie „indie“ und unabhängig das von etwas mehr als 30 Menschen entwickelte, aber vom britischen Publisher Kepler Interactive unterstützte Clair Obscur ist, scheint auch diskutabel. Was meint ihr?

via VGC, Bildmaterial: The Game Awards 2022