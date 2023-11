Nach Kontroverse um Nominierung: Geoff Keighley erklärt, was für ihn „indie“ ist

Geoff Keighleys The Game Awards stehen wieder vor der Tür. In der Nacht von Donnerstag, dem 7. Dezember auf Freitag, den 8. Dezember werden wieder die „besten“ Spiele ausgezeichnet und vermutlich auch einige neue angekündigt. Erst kürzlich präsentierte Keighley übrigens die Nominierten in allen Kategorien. Nicht, ohne dabei auch Kritik einzuheimsen.

Auch wir haben uns zu dazu geäußert. „Neue Spiele, alte Probleme“, heißt es in der Kolumne von Tony. Unter anderem haben wir kritisiert, was Dave the Diver in der Indie-Kategorie zu suchen hat. Immerhin ist der Titel „selbst nach dehnbarster Definition der Kategorie nicht ‚Indie'“, steht doch Mintrocket dahinter – eine Tochterfirma, gegründet von Riesen-Publisher Nexon.

Was ist eigentlich Indie?

Während einer kürzlichen Frage-und-Antwort-Runde auf Twitch wurde Keighley nach seiner Meinung zur Nominierung von Dave the Diver bei den The Game Awards gefragt.

Keighley antwortete, dass die Definition eines Indie-Spiels schwer zu definieren sei und dass es letztlich Sache der Jury von The Game Awards sei, die Nominierten auszuwählen. „Sehen Sie, das ist eine tolle Frage“, antwortete er. „Independent kann für verschiedene Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben, und es ist ein weit gefasster Begriff“, führt er an. „Man kann argumentieren: Bedeutet independent das Budget des Spiels; bedeutet independent, wo die Finanzierungsquelle war; bedeutet es die Teamgröße? Ist es der eigenständige Geist des Spiels, also ein kleineres Spiel, das irgendwie anders ist?“

Keighley führt den Gedanken weiter: „Einige Leute haben gesagt, dass Larian mit Baldur’s Gate 3 ein unabhängiges Spiel ist. Kojima Productions mit Death Stranding, manche sagen, das sei ein unabhängiges Spiel. Und obwohl es sich um ein unabhängiges Studio handelt, wird es natürlich von PlayStation finanziert.“

Er kommt zum Schluss: „Ich denke, jeder hat seine eigene Meinung dazu, und wir überlassen es wirklich unserer Jury aus 120 globalen Medienunternehmen, die über diese Auszeichnungen abstimmen, zu entscheiden, ob es sich um etwas ‚independent‘ handelt oder nicht.“

Keighley zur Nominierung von Dave the Diver

Und was sagt Keighley speziell zur Nominierung von Dave the Diver? „Dieses Spiel wurde von einer Gruppe namens Mint Rocket entwickelt. Es ist ein kleineres Spiel einer kleineren Gruppe, aber diese ist Teil von Nexon. Sie sind Mitarbeitende von Nexon, einem sehr großen Publisher. Ich denke, es ist eine faire Debatte und Diskussion – ist das Spiel wirklich independent oder nicht?“

Keighley findet: „Man kann so oder so argumentieren. Es ist im Geiste independent und ein kleines Spiel. Ich weiß nicht, wie hoch das Budget ist, aber es ist wahrscheinlich ein Spiel mit relativ kleinem Budget, aber es stammt von einer größeren Entität, während es auf dieser Liste andere Spiele gibt, die von weitaus kleineren Studios stammen.“

„Es ist wirklich kompliziert, das herauszufinden und strikte Regeln dafür aufzustellen. Deshalb lassen wir die Leute nach bestem Wissen und Gewissen urteilen, und man kann den Entscheidungen zustimmen oder nicht zustimmen.“ Keighley schließt: „Die Tatsache, dass Dave the Diver auf dieser Liste stand, bedeutet, dass von allen Independent-Spielen, die die Jury betrachtete, oder von denen sie dachten, sie seien Independent-Spiele, dieses Jahr zu den fünf besten gehörte, die sie sich angesehen haben.“

Was meint ihr?

