Aksys Games bringt das mysteriöse Path of Mystery: A Brush with Death in den Westen

Aksys Games hat die Veröffentlichung von Path of Mystery: A Brush with Death im Westen auf den 26. Februar 2026 datiert. Das Crime-Adventure, das in Japan unter dem Namen Mystery Walk schon im Dezember 2024 veröffentlicht wurde, wurde von Toybox Inc. (zuletzt Natsu-Mon! 20th Century Summer Kid) entwickelt.

Im Spiel untersucht ihr einen alten Mordfall, der schon vor Jahrzehnten abgeschlossen wurde, obwohl es schon damals Unregelmäßigkeiten gab. Ein berühmter Landschaftskünstler wurde brutal ermordet, während er spät in der Nacht an einem Gemälde arbeitete.

Als College-Erstsemester Doppo Akazawa tretet ihr dem Mystery Research Club eurer Universität bei. Und dreimal dürft ihr raten, natürlich nimmt sich der Club den uralten Mordfall vor. Der damals Hauptverdächtige starb unter mysteriösen Umständen durch einen angeblichen Suizid. Das gilt es, genauer zu untersuchen.

Ziemlich praktisch: Doppo verfügt über etwas, das den Ermittlern von damals fehlte – die Fähigkeit, in die Vergangenheit zu reisen. Mit dieser Kraft könnt ihr entscheidende Gegenstände und Ereignisse aus einem völlig neuen Blickwinkel betrachten und Hinweise entdecken, die lange verborgen lagen.

Das neu erlangte Wissen wirkt sich auf Gespräche mit Zeugen und Verdächtigen aus. Aber auch auf euch, denn Doppo muss seine Fähigkeiten geheim halten. Schließlich ergibt sich aber ein Bild, das zum wahren Täter führen soll. Die Handlung ist dabei wie eine TV-Serie strukturiert, in der jedes Kapitel als eigene Episode erzählt wird.

Ein aktueller Trailer:

Bildmaterial: Path of Mystery: A Brush with Death, Aksys Games, Toybox Inc.