Death Stranding könnte schon bald für die nächste Konsole portiert werden

Kojima Productions Death Stranding erschien ursprünglich 2019 für PlayStation 4 und PCs. 2021 folgte der Director’s Cut für PlayStation 5. Mittlerweile ist der Titel sogar für Xbox und auf ausgewählten Mobilgeräten spielbar, wenig verwunderlich also, dass uns schon bald noch eine Fassung erwarten könnte.

Der Insider Nash Weedle deutete kürzlich jedenfalls an, dass Death Stranding bald für Nintendo Switch 2 erscheinen könnte. Weedle machte diese Vorhersage kurz vor der jüngsten Ausgabe von Nintendo Direct und erklärte, er könne nicht bestätigen, dass der Titel während der Veranstaltung angekündigt würde.

Er behauptete jedoch, eine Bestätigung für die baldige Ankündigung der Portierung zu haben. Eine „Switch 2“-Version wäre nicht allzu überraschend, da die aufgebohrte Hybridkonsole deutlich leistungsstärker ist als die ursprüngliche Switch.

Nintendos neue Konsole hat seit ihrer Veröffentlichung einige AAA-Spiele hervorgebracht, darunter beispielsweise Cyberpunk 2077 und das kürzlich erschienene Borderlands 4. Ende 2024 erschien Death Stranding auch für die Xbox Series, nur naheliegend also, dass Kojima Productions versucht, die Reichweite des Titels weiter zu maximieren. Eine Bestätigung ist das sicher noch nicht, man darf aber vorsichtig optimistisch sein.

via GameRant, Bildmaterial: Death Stranding, Sony, 505 Games, Kojima Productions