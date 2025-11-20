Das war der beliebteste Charakter in der Closed-Beta von Dissidia Duellum Final Fantasy

Nach der ersten Ankündigung im Oktober war es schon so weit: Die erste Closed-Beta zu Dissidia Duellum Final Fantasy stand auf dem Plan. Zugelassen waren dabei zunächst nur Amerikaner und Kanadier. Aber auch von denen gibt es schöne Statistiken.

Square Enix teilte einige Auswertungen aus der Closed-Beta in den sozialen Medien. Vielleicht überraschend ist, dass Lightning aus Final Fantasy XIII der beliebteste Charakter während des Tests war. 21,22 Prozent der SpielerInnen nutzten Lightning. Als die „FF XIII“-Trilogie erschienen ist, hätte sie diese Statistik vermutlich nicht angeführt. Damals war Lightning und Final Fantasy XIII ziemlich kontrovers. Heute wünschen sich viele Fans eine Neuauflage.

Cloud folgte auf Platz zwei mit 16,35 Prozent, gefolgt von Terra auf Platz drei mit 13,53 Prozent. Der Warrior of Light belegte den vierten Platz (10,33 Prozent) und Gaia den fünften (8,47 Prozent). Auf welchen Charakter wäre eure Wahl gefallen? Die am häufigsten verwendeten Set-Abilities während der Beta sind SR Firaga, SR Heal, SR Thundaga, R Cura, SR Earth Breaker, N Cure, SR Surge, UR Ace/Fire RF, R Blizzara und N Blizzard.

Schließlich beendete Square Enix die Beta mit einem Kampf gegen King Behemoth. Obwohl es kein vollständiges Video dieses Kampfes gibt, wurde in einem kurzen Teaser gezeigt, wie er im Spiel aussieht. Nur SpielerInnen, die die Ränge Silber, Gold und Diamond erreicht hatten, konnten gegen ihn antreten.

Dissidia Duellum Final Fantasy ist für Android- und iOS-Mobilgeräte in Entwicklung, die erste Closed-Beta endete am 13. November 2025. Es handelt sich um einen 3-gegen-3-Team-Boss-Arena-Kämpfer, bei dem zwei Teams aus jeweils drei Final-Fantasy-Charakteren gegeneinander antreten, um einen mächtigen Boss möglichst schnell zu besiegen.

Das Spiel spielt im modernen Tokio, wo ein riesiger, leuchtender Kristall im Stadtbild präsent ist und durch eine mysteriöse, bedrohliche Energie verschmutzt wird, was Monster hervorbringt und die Menschen in Verzweiflung stürzt. Zu den bereits vorgestellten Charakteren gehören neben den oben genannten auch Kain Highwind, Rinoa Heartilly sowie Zidane Tribal oder Prompto. Auch Gaia aus Final Fantasy XIV und Krile Mayer Baldesion aus Final Fantasy V könnt ihr wählen.

via Siliconera, Bildmaterial: Dissidia Duellum Final Fantasy, Square Enix, NHN PlayArt