Final Fantasy VII Remake braucht auf der Switch 2 noch mehr Platz, als zunächst angenommen

Ja, Final Fantasy VII Remake Intergrade ist groß. Schon die PlayStation-Fassung war gute 90 GB schwer. Insofern war niemand überrascht, wenngleich auch nicht begeistert, dass die „Switch 2“-Portierung nicht auf eine Cartridge passt und als Game Key Card durchgeht.

Jetzt hat Square Enix die Speicheranforderungen sogar noch einmal nach oben korrigiert und damit zugleich den bislang größten Datenumfang eines Spiels auf der neuen Switch 2 bestätigt. Ursprünglich hielt man Fans an, für die Standardversion mit 90 GB zu rechnen. Jetzt sind es 95 GB, wie man bei Twitter präzisierte.

Die limitierte Frühkauf-Edition (so heißt sie wirklich) der Digital Deluxe Editionist jetzt sogar 99 GB statt der zuvor kommunizierten 93,8 GB schwer. Square Enix teilt mit, dass die eShop-Seiten noch angepasst werden. Derzeit sind auch im deutschen Nintendo eShop noch die 93,8 GB gelistet.

40 Prozent sind damit belegt

Die Switch 2 verfügt über 249 GB internen Speicher. Deutlich mehr als die Switch-Modelle – und trotzdem würden die fast 100 GB von Final Fantasy VII Remake Intergrade dann einen Großteil davon in Anspruch nehmen. Vergleichbare Spiele wie Cyberpunk 2077 (mit rund 57 GB) oder Hogwarts Legacy (mit 23 GB) fallen deutlich kleiner aus.

Assassin’s Creed Shadows, das auf PCs etwa 115 GB wiegt, benötigt auf der Switch nur 62 GB, wie VGC zusammengetragen hat. Die positive Resonanz auf die Technik der „Switch 2“-Version von Final Fantasy VII Remake Intergrade hat offensichtlich ihren Preis.

Final Fantasy VII Remake Intergrade erscheint am 22. Januar 2026 für Xbox-Konsolen und Nintendo Switch 2. Für Switch 2 gibt es eine Handelsversion, die ihr bei Amazon* vorbestellen könnt. Auch die kommenden Teile der Remake-Trilogie – Final Fantasy VII Rebirth sowie der noch unbekannte dritte Teil – sollen laut Square Enix auf allen großen Plattformen verfügbar sein.

