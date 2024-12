Das neue Tomb Raider: The Crypt of Chronos führt Lara auf die mysteriöse Insel Kairos

Lara Croft kehrt zurück – diesmal jedoch nicht auf den Bildschirm, sondern auf den Spieltisch. Tomb Raider: The Crypt of Chronos bringt die legendäre Archäologin in ein Brettspiel, erschaffen von Iconiq Studios. Das Projekt startet erst im Mai 2025 auf Kickstarter, aber Fans können sich dank IGN schon heute über neue Details freuen.

Im Zentrum von The Crypt of Chronos steht Laras Reise zur mysteriösen Insel Kairos, wo sie ein Artefakt sucht, das angeblich die Kontrolle über die Zeit ermöglicht. Der Weg zum Schatz ist natürlich steinig: SpielerInnen müssen gefährliche Fallen überwinden, Rätsel lösen und sich gegen die Bedrohung von Natla Technologies behaupten.

Das Spiel verspricht dabei, den Mix aus Erkundung, Rätseln und Kämpfen zu bewahren, für den die Tomb-Raider-Reihe bekannt ist. SpielerInnen haben die Wahl zwischen zwei Spielmodi: Im Adventure Book Mode erwartet euch eine strukturierte Kampagne, die bei einer Spielzeit von 20 bis 60 Minuten verschiedene Szenarien bietet. Der Campaign Mode ist ungebundenes Erlebnis auf der großen Inselkarte, das bis zu drei Stunden in Anspruch nimmt.

Ein Crafting-System ermöglicht es, Waffen, Outfits und Fähigkeiten zu verbessern – ein Feature, das Fans der Videospiele ebenfalls bekannt vorkommen dürfte. Und obwohl The Crypt of Chronos primär als Solo-Abenteuer konzipiert wurde, können Fans auch gemeinsam Rätsel lösen und die Herausforderungen meistern. Das Brettspiel bietet zwar nur eine spielbare Figur – Lara Croft –, doch mehrere Teilnehmende können zusammenarbeiten, um die bestmögliche Strategie zu entwickeln.

Ein Blick auf die Lara-Figur

Tomb Raider lebt weiter

Iconiq Studios bringt reichlich Erfahrung in die Entwicklung von Brettspiel-Adaptionen ein. Nach Titeln wie Saw und Evil Dead 2 widmen sie sich nun einer der bekanntesten Ikonen der Gaming-Welt. Das Studio hat kürzlich das Design der Lara-Croft-Miniatur vorgestellt, die dem Spiel beiliegt. Die Figur zeigt Lara in einer dynamischen Pose mit ihren charakteristischen Dual-Pistols und einem selbstbewussten Lächeln, während sie auf einer Säule steht.

Zuletzt war es keineswegs ruhig um Tomb Raider, auch wenn Fans weiterhin auf das nächste Videospiel warten. Die ersten Originalspiele wurden in einer Trilogie neu aufgelegt, es gab eine Anime-Serie und eine Live-Action-Serie ist in Arbeit.

Darüber hinaus gab es ein Crossover mit Magic the Gathering. Lara Croft ist eine der bekanntesten Figuren der Videospielwelt und die Ankündigung eines neuen Videospiels wohl nur eine Frage der Zeit. Auf der Kickstarter-Seite könnt ihr euch eine Erinnerung für die Kampagne zu The Crypt of Chronos einrichten.

Bildmaterial: Tomb Raider: The Crypt of Chronos, Iconiq Studios; Shadow of the Tomb Raider, Square Enix, Eidos Montréal, Crystal Dynamics